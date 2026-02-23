Посол США в Париже Чарльз Кушнер не явился на вызов в Министерство иностранных дел Франции, в связи с чем глава МИД Жан-Ноэль Барро распорядился принять меры против дипломата, сообщил дипломатический источник в Париже корреспонденту "Европейской правды".

Глава МИД Франции Барро вызвал посла США Чарльза Кушнера, который также является сватом президента Дональда Трампа, в связи с комментариями по поводу убийства французского ультраправого активиста Квентина Деранка.

"В связи с публикацией посольством Соединенных Штатов комментариев по поводу трагедии, которая произошла во Франции и касается исключительно наших национальных публичных дебатов – инструментализацию которых мы не допускаем – посол Чарльз Кушнер сегодня был вызван в Министерство иностранных дел. Он не явился", – сообщил дипломатический источник.

В связи с неявкой посла Барро принял решение о "санкциях" против дипломата США.

"Учитывая это очевидное непонимание элементарных ожиданий от миссии посла, имеющего честь представлять свою страну, министр распорядился прекратить его прямой доступ к членам французского правительства", – заявили в МИДе.