В отношениях с Венгрией в Европейском союзе (ЕС) ситуация близка к разрыву, хотя постоянно предпринимаются попытки найти общий язык, заявил в интервью агентству LETA бывший еврокомиссар по энергетике и нынешний представитель Латвии в группе поддержки вступления Украины в ЕС Андрис Пиебалгс.

Он отрицал, что до парламентских выборов в Венгрии, запланированных на 12 апреля, может произойти что-то существенное. Однако после выборов ситуация обострится, и если позиция правительства Венгрии не изменится, могут быть запущены процедуры по лишению права голоса.

"Никто не хочет начинать процесс лишения права голоса, поскольку это противоречит солидарности и самой сути ЕС. Однако факты остаются фактами, политика — это политика, и решения придется принимать", — сказал Пиебалгс.

Отвечая на вопрос, связана ли позиция Венгрии, пытающейся блокировать санкции против России и помощь Украине, исключительно с ее зависимостью от российских энергоресурсов, Пиебалгс отметил, что эту зависимость Венгрия сформировала сама и до сих пор не пыталась ее уменьшить.

"Создание ядерного реактора совместно с "Росатомом", а также расширение контрактов на поставки газа — это собственное решение Венгрии. Однако законы ЕС заставят венгров отказаться от зависимости от газа и нефти. Поэтому энергетику следует отложить в сторону и смотреть в политическую плоскость. А политическая позиция Венгрии заключается в резком блокировании многих совместных решений ЕС. Конечно, спустя некоторое время они отзывают свое вето, тем самым избегая лишения права голоса", — сказал Пиебалгс, напомнив, что ЕС принял законы, предусматривающие прекращение любых закупок российского газа с 1 ноября 2027 года, и исключения больше не допускаются.

Как сообщалось ранее, после роста цен на энергоресурсы, вызванного боевыми действиями на Ближнем Востоке, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС приостановить санкции против энергетического сектора России.