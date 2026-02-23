Baltijas balss logotype
В Вильнюсе вместо наряда полиции будут прислать полицейский дрон 2 432

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Вильнюсе вместо наряда полиции будут прислать полицейский дрон

Полиция Вильнюса запустила пилотный проект, в рамках которого на отдельные инциденты реагируют с помощью дронов вместо направления патрульных непосредственно на место происшествия, LRT.

Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас заявил в понедельник, что проект тестируется в сотрудничестве с городскими властями.

"Мы изучаем возможность реагирования на определенные инциденты с помощью дронов. Дрон летит на место происшествия, офицеры видят прямую трансляцию и реальную ситуацию, и часто патрулям даже не нужно выезжать", – сказал Паулаускас на пресс-конференции.

По его словам, в настоящее время в рамках системы испытывают четыре дрона.

Генеральный комиссар отметил, что систему можно расширить, поскольку во многих случаях физическое присутствие полицейских не является необходимым.

Например, в случае незначительных дорожно-транспортных происшествий, в которых никто не пострадал, дрон может зафиксировать положение транспортных средств, что позволит водителям заполнить декларации о ДТП, не дожидаясь полиции.

Дроны также могут использоваться для реагирования на другие инциденты, такие как заблокированные проезды, заблокированные транспортные средства и подобные ситуации, сказал он.

Оснащенные тепловизионными камерами, дроны также могут быть эффективными для задержания воров.

#полиция #транспорт #безопасность #технологии #Вильнюс #дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • YY
    Yu Yu
    24-го февраля

    Разленились совсем ) Можно и в участок вообще не ехать работать.Встал с кровати- Дрон выслать, пускай докладывает обстановку )))

    4
    1
  • I
    Inga
    24-го февраля

    телеграф сломался

    1
    5

