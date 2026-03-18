Почему масло «стреляет»?

Дом и сад
Дата публикации: 18.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему масло «стреляет»?

Что происходит с маслом на горячей сковороде?

 

На самом деле «стреляет» не само масло, а вода, которая попадает в него. Температура разогретого масла может достигать 160-180° C, в то время как температура кипения воды составляет 100° C. Когда капля воды попадает в такую горячую среду, она мгновенно испаряется, что приводит к резкому увеличению объема.

Образовавшийся пар буквально отталкивает масло, чтобы занять оптимальное пространство для своей температуры. Можно сказать, что капля воды «взрывается». Именно этот процесс стремительного закипания и испарения воды вызывает брызги масла или его «стрельбу».

Для предотвращения разбрызгивания горячих капель масла рекомендуется использовать специальные экраны из металлической сетки.

