В ознаменование четвертой годовщины вторжения России в Украину и в знак солидарности с украинским народом 24 февраля в 10:30 в атриуме Национальной библиотеки Латвии (НЛА) состоится открытие фотовыставки «Ангелы Харьковской области».

Идея выставки принадлежит Татьяне Матяше-Мирной, потерявшей своего 11-летнего сына Марка в результате российского ракетного удара. Цель фотовыставки — почтить память детей из города и области Харькова, чьи жизни были отняты российской агрессией.

На выставке будет представлено более 30 фотографий умерших детей и истории их жизни, рассказанные их родителями.

Выставка призвана не только сохранить память о каждом ребенке, но и привлечь внимание международного сообщества к разрушительным последствиям войны на Украине. Цель выставки — напомнить о трагедиях войны и необходимости восстановления мира на Украине, поскольку украинский народ теряет свою величайшую ценность — своих детей.

Выставка будет открыта до 24 марта.