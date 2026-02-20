Baltijas balss logotype
Музыка из космоса: в Риге прозвучат произведения Баха 0 1393

Культура &
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Музыка из космоса: в Риге прозвучат произведения Баха

Музыку Баха нередко называют вечной, а порой – космической. Символично, что в 1977 году три его произведения вошли в «Золотую пластинку» аппарата NASA Voyager – музыка Баха буквально отправилась в космос.

Немногие композиторы в истории удостаивались такого почтения, как Иоганн Себастьян Бах. Его музыка обладает редким качеством – она не кажется принадлежащей определённой эпохе. Её ясность, гармония и внутренняя энергия воспринимаются удивительно современно, независимо от времени и контекста. Центральным инструментом в этом музыкальном мире остаётся орган – инструмент, в котором масштаб звучания соединяется с предельной выразительностью.

6 и 7 марта в Риге прозвучат избранные произведения композитора в исполнении одной из ведущих органисток Латвии – Илоны Биргеле. Выпускница Латвийской Музыкальной академии имени Язепа Витола, главный органист Рижского католического Кафедрального собора, основатель и руководитель фестиваля «Latvija – ērģeļu zeme», Илона Биргеле известна своим тонким стилем и особым вниманием к характеру инструмента.

В концертах также примут участие Ирина Вылегжанина (виолончель) и Вирджиния Лаубе-Витиня (ударные).

Вечера пройдут в церкви Святого Павла – под неоготическими сводами, на историческом органе E. F. Walcker & Co. Пространство, свет и визуальные проекции деликатно дополняют музыку, формируя атмосферу, в которой произведения Баха обретают дополнительную глубину и масштаб.

#Рига #космос #культура #музыка
Оставить комментарий

