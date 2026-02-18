Baltijas balss logotype
Гигантская фреска с изображением Марии Каллас признана лучшим в мире стрит-артом

Культура &
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Фото: greekherald.com.au

Фото: greekherald.com.au

Греческий город Каламата официально стал новой точкой на карте мирового стрит-арта, которую невозможно игнорировать. Поводом для гордости местных жителей послужило признание огромного мурала с изображением легендарной оперной дивы Марии Каллас лучшим в мире по итогам минувшего года. Это масштабное произведение искусства, украсившее стену одного из городских зданий, было выбрано международным сообществом любителей уличного искусства Street Art Cities, обойдя серьезных конкурентов из сотен других стран.

Автором триумфальной работы стал известный греческий художник под псевдонимом Skitsofrenis, чье настоящее имя - Костас Лукас. Мастеру удалось невероятное: он не просто перенес черты лица великой певицы на бетонную поверхность, но и вдохнул в изображение ту самую драматическую глубину и аристократизм, которыми славилась Каллас при жизни. Выбор темы для Каламаты был далеко не случайным, ведь корни «божественной» Марии ведут именно в этот регион Мессении. Художник работал над портретом несколько недель, стремясь передать не только внешнее сходство, но и ту внутреннюю силу, которая заставляла замирать залы Ла Скала и Метрополитен-опера.

Мурал выполнен в монохромной технике с использованием мягких переходов света и тени, что придает ему сходство со старой кинолентой или архивной фотографией. Мария Каллас запечатлена в момент глубокого эмоционального переживания, ее взгляд устремлен вдаль, а черты лица кажутся почти одухотворенными. Местные власти уже отметили, что после появления этой работы поток туристов в город заметно увеличился. Люди приезжают специально, чтобы сделать памятный снимок на фоне гигантского лика примадонны, которая словно продолжает свою вечную арию на фоне современного городского пейзажа.

Победа в таком престижном рейтинге стала важным событием не только для автора, но и для всего греческого искусства. Организация Street Art Cities, базирующаяся в Нидерландах, ежегодно анализирует тысячи новых работ по всему миру, и первое место в их списке считается своеобразным «Оскаром» для уличных художников. Эксперты и зрители единодушно отметили, что мурал в Каламате выделяется своей душевностью и уважением к историческому наследию, доказывая, что граффити давно перестало быть просто молодежным увлечением, превратившись в мощный инструмент культурной дипломатии и украшения городской среды.

Читайте нас также:
#туризм #искусство #культура #художник
Оставить комментарий

Видео