Более 80 кинематографистов требуют от Берлинале осудить насилие в Газе 0 92

Культура &
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Более 80 кинематографистов требуют от Берлинале осудить насилие в Газе

Более 80 нынешних и бывших участников Берлинского международного кинофестиваля подписали открытое письмо к руководству смотра, обвиняя организацию в «нарочитом молчании» относительно конфликта в секторе Газа и «цензуре» высказывающихся артистов.

Среди подписавших — актеры Тильда Суинтон, Хавьер Бардем, Татьяна Маслани, Питер Муллан и Тобиаш Мензес, а также режиссеры Майк Ли, Адам МакКэй и другие. В письме они выразили ожидание, что институции киноиндустрии откажутся «от соучастия в ужасном насилии, продолжающемся против палестинцев».

Авторы письма указывают на двойные стандарты Берлинале. Ранее фестиваль делал «четкие заявления» о военных действиях в Иране и Украине, но сейчас, по мнению кинематографистов, организаторы избегают осуждения действий Израиля.

Ситуация обострилась после пресс-конференции жюри, где председатель Вим Вендерс, отвечая на вопрос о Газе и поддержке Израиля правительством Германии (которое финансирует фестиваль), заявил: «Мы должны оставаться вне политики». Это вызвало резкую критику со стороны участников индустрии.

В письме участники призывают Берлинале «выполнить моральный долг и ясно заявить о своей оппозиции геноциду, преступлениям против человечности и военным преступлениям Израиля против палестинцев, а также полностью прекратить участие в ограждении Израиля от критики».

Источник

#Израиль #Палестина #насилие #политика
