ЧП и криминал
Дата публикации: 20.02.2026
В минувшую среду Государственная полиция, Видземское региональное управление, в рамках трансграничного патрулирования в Валкском крае на автодороге A3 провела массовую проверку транспортных средств и лиц. В ходе рейда были проверены 300 легковых и 11 грузовых автомобилей, а также девять автобусов, всего — 487 человек. В ходе проверок выявлено 17 административных нарушений, главным образом в сфере дорожного движения. Также начато одно уголовное производство за хранение наркотических веществ.

18 февраля 2026 года Государственная полиция, Видземское региональное управление, на 118-м километре автодороги A3 в Валкском крае провела трансграничное патрулирование с массовой проверкой транспортных средств и лиц. Цель мероприятия — укрепление безопасности дорожного движения, контроль оборота наркотических и акцизных товаров, а также соблюдение миграционных требований.

В ходе рейда были проверены 300 легковых автомобилей, 11 грузовых транспортных средств и девять автобусов. Всего проверено 487 человек, в том числе 108 пассажиров автобусов. В проверках участвовали 11 сотрудников Государственной полиции, шесть сотрудников Дирекции безопасности дорожного движения, шесть должностных лиц Государственной пограничной охраны, два эстонских коллеги, а также три служебные собаки.

В ходе проверки выявлено 17 административных нарушений и начато одно уголовное производство в сфере оборота наркотических веществ. Уголовное дело возбуждено в отношении одного водителя за хранение примерно двух граммов вещества растительного происхождения, предположительно марихуаны. Кроме того, в трех случаях зафиксировано незаконное употребление и хранение наркотических веществ в небольшом количестве, а один водитель управлял автомобилем, предположительно находясь под воздействием наркотических веществ.

В сфере дорожного движения большинство нарушений были связаны с техническим состоянием транспортных средств — в семи случаях выявлена недостаточная глубина протектора шин. Также зафиксированы случаи использования мобильного телефона за рулем, непристегнутого ремня безопасности, отсутствия водительского удостоверения или регистрации транспортного средства в установленном порядке. У четырех автомобилей технический осмотр аннулирован на один месяц.

В ходе рейда выявлено также одно нарушение в сфере миграции и один случай незаконного хранения акцизных товаров — обнаружено девять сигарет без акцизной марки Латвийской Республики.

Кроме того, в ходе проверок установлены восемь граждан третьих стран. Один человек не заполнил информацию о въезде в Латвию в системе VANIS, ему предписано выполнить это требование.

Государственная полиция подчеркивает, что такие трансграничные проверки проводятся регулярно для укрепления безопасности в регионе и развития межведомственного сотрудничества.

#полиция #безопасность #дорожное движение #наркотики
(1)
  • З
    Злой
    20-го февраля

    Путина, переодевшегося в женскую одежду не нашли в каком- нибудь багажнике?

    26
    5

