В Риге пройдет выставка «Снег тает. Японское искусство» 0 1116

Культура &
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Фото предоставлено Латвийским Национальным художественным музеем

Фото предоставлено Латвийским Национальным художественным музеем

С 21 февраля по 3 мая 2026 года в Музее искусства Rīgas Birža пройдет выставка «Снег тает. Японское искусство».

Весна в японской культуре объединяет ритм природы, жизненный цикл человека и эстетическое восприятие мира в единое, символически насыщенное переживание. Она отмечает границу между старым и новым как в природе, так и в человеческой жизни и становится важной отправной точкой для перемен.

В японской эстетике весна ассоциируется с пониманием мимолетности красоты. Цветение вишни, сливы и других весенних цветов интерпретируется как кульминация красоты именно из-за своей непостоянности, поощряя сосуществование и осознанное запечатление момента.

Весна – это не только часть природы, люди переживают её вместе. В Японии в это время года ритуалы имеют особое значение. Традиции, такие как ханами, сезонные фестивали и религиозные обряды, объединяли людей в одном пространстве и времени на протяжении более тысячи лет. Этот коллективный опыт находит отражение как в театре, так и в изобразительном искусстве, где весна – это не просто декоративный фон, а значимый принцип, формирующий образы, композицию и эмоциональное воздействие на зрителя.

UHirosige.jpg

Выставка включает работы из коллекции японского искусства Латвийского национального художественного музея – красочные гравюры укиё-э, лаковые изделия, фарфор и керамические предметы, которые иллюстрируют это столь важное для Японии время года в разных ракурсах.

Выставка состоит из трёх частей – «Наблюдение за цветами», «Кабуки» и «Ритуалы», которые раскрывают роль этого времени года в японской культуре в различных аспектах. Раздел «Наблюдение за цветами» отражает сам процесс наблюдения, который сочетает в себе присутствие весны, осознание природных циклов, эстетический опыт и социальное единство. В противоположность этому, в разделе «Кабуки» весна — это не просто время года, а драматургическая, символическая и социальная основа, пронизывающая сюжеты театральных представлений, визуальный язык и восприятие зрителей. Заключительный раздел «Ритуалы» невелик, но не менее важен, поскольку весна в Японии традиционно воспринимается как переходный момент, когда один цикл заканчивается и начинается следующий, поэтому многие ритуалы связаны с очищением, восстановлением гармонии и молитвой о благоприятном будущем.

Genji1861.jpg


#выставка #Япония #весна #искусство #культура #традиции #ритуалы #музеи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

