В большинстве рек Латвии лёд уже сошёл, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Ледовый покров сохраняется лишь на отдельных участках рек, причём лёд поднят, оторван от берегов и значительно потерял прочность. Лёд сохраняется в верхнем течении Даугавы и в Плявиньском водохранилище.

После схода льда уровень воды в реках стабилизировался. На этой неделе уровень воды в реках в основном будет понижаться, однако на Даугаве ожидается повышение уровня воды.

Температура воды в реках и озёрах, а также в море составляет 0..+4 градуса.