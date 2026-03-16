Начало этого года для индустрии гостеприимства в Латвии было значительно слабее, чем соответствующий период прошлого года, заявил агентству ЛЕТА президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов (ЛАГР) Андрис Калниньш.

Ссылаясь на информацию, предоставленную членами ассоциации, он отметил, что число иностранных гостей в Латвии в первые два месяца 2026 года было меньше, чем за тот же период прошлого года. Похожую картину показывает и поток пассажиров в Рижском аэропорту, поскольку статистика за январь и февраль этого года не демонстрировала положительной динамики, тогда как в аэропортах соседних стран число пассажиров росло.

"Это означает, что туристы в регионе есть, но они всё чаще выбирают другие направления, а не Ригу", — подчеркнул глава ассоциации.

В то же время Калниньш отметил, что январь и февраль в индустрии гостеприимства всегда являются самыми тихими месяцами, поэтому города и страны, серьёзно думающие о развитии туризма, в это время целенаправленно привлекают крупные международные мероприятия — конференции, спортивные соревнования или фестивали, способные заполнить гостиницы даже вне сезона. Однако в Латвии и Риге в начале этого года таких мероприятий практически не было.

Он выразил мнение, что это прямой результат того, что индустрия гостеприимства и въездного туризма в Латвии годами оставалась без должного внимания.

"Финансирование рекламы Латвии как туристического направления последовательно сокращалось, а стратегического подхода к привлечению крупных международных мероприятий фактически нет. Сейчас мы начинаем видеть последствия этой политики", — сказал Калниньш.

Как уже сообщалось, в прошлом году число ночёвок гостей в латвийских гостиницах и других туристических местах размещения увеличилось на 6,1% по сравнению с 2024 годом и составило 4,977 миллиона. В том числе число ночёвок иностранных гостей в латвийских гостиницах и других туристических местах размещения в 2025 году по сравнению с 2024 годом выросло на 8,3% и достигло 3,076 миллиона, а число ночёвок местных жителей увеличилось на 2,7% и составило 1,901 миллиона.

ЛАГР объединяет предприятия размещения и общественного питания для профессионального сотрудничества. ЛАГР является членом ассоциации "Hotels, Restaurants and Cafés in Europe".