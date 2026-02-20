России спрогнозировали новую крупную войну до 2035 года, в которой против РФ единым фронтом может выступить Казахстан и другие страны Средней Азии, где сегодня активно идут процессы дерусификации, сближения с США и Евросоюзом, и отдаление от Москвы. Далее, скорее всего, последуют распад страны и отказ от русского языка. "Кто знает? Может это и к лучшему. В конце-концов, род продолжится, а на каком языке говорить будет - это второстепенно", - отметил аналитик.

Прогнозом поделился советский и американский учёный Сергей Лопатников, который внимательно анализирует тенденции, согласно которым Кремль под управлением Владимира Путина ведет Россию к распаду:

“До этого СМИ писали, что Владимир Зеленский раздумывает над возможностью отказаться от восточной части Донецкой области в рамках переговоров о мирном урегулировании.”

Лопатников пишет: "То есть, остановить все на линии боевого соприкосновения (ЛБС). Логично. При признании оккупации Россией всего, а для международного сообщества - признание де-факто, но не де-юре.

Вот это то, вокруг чего все крутится. Однозначно Россия вымаливает "конституционные границы" для сохранения хоть какого-то лица. Остановка по ЛБС - позор на весь мир. "Не шмогла"... Ага.

И главное, что это полномасштабная война самое позднее к 2035 году на совершенно новых и в совершенно новых условиях.

Результатом, помимо прочего, будет то, что и Средняя Азия, прежде всего Казахстан, Россию рвать начнут. Ибо страх потеряют. И даже ядерном оружии - если оно вообще есть, что даже у меня начало вызывать сомнения, - на все четыре стороны не разбросаться.

Кто знает? Может, это и к лучшему. В конце-концов, род продолжится, а на каком языке говорить будет - это второстепенно. Хотя русский по качествам гораздо ближе к латинскому, чем тот же английский."

Напомним, Казахстан официально приступил к реализации совместного со странами НАТО проекта ASPAN, в рамках которого в стране будут построены и запущены 4 новых завода по производству артиллерийских снарядов и мин. Причем боеприпасы на новых предприятиях впервые будут выпускаться под оружейные стандарты НАТО. Общая стоимость проекта — около $1 млрд.

Также ранее Казахстан и Великобритания утвердили план военного сотрудничества. Документ был подписан в Лондоне представителями оборонных ведомств обеих стран, сообщило Минобороны Казахстана.

