"Это даже не инфоповод. Это глупость самая настоящая, и дураки об этом говорят. Я не говорю, что мы завтра бахнем этим "Орешником" по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Боже упаси. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте. Ни из Украины, ни из Польши, ни из Литвы, ни из Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы", – сказал Лукашенко.

При этом он заверил, что ни в коем случае не угрожает.

"Думаете, если они законной целью будут считать объекты на территории Беларуси, я буду спать и наблюдать? 70 км могу, 200 км. У нас есть чем достать. Поэтому я бы им советовал не болтать языком и не трепаться. Считают "Орешник" законной целью – пожалуйста", – сказал Лукашенко.

Как сообщал bb.lv, сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич встречался в Рижском замке с видной белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.