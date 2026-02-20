В Латвии в продуктовых корзинах низких цен часто отсутствует часть предусмотренных меморандумом категорий товаров, сообщили агентству ЛЕТА в Центре защиты прав потребителей (ЦЗПП), ссылаясь на данные мониторинга выполнения меморандума о ценах на продукты питания и содержания корзины низких цен, пишет ЛЕТА.

В учреждении поясняют, что меморандум предусматривает включение в корзину низких цен как минимум одного продукта из каждой из десяти основных продовольственных категорий. К ним относятся хлеб, молоко, сыр, творог, масло, сметана, йогурт, пахта, свежие овощи и фрукты, свинина, мясо птицы, говядина и телятина, баранина и козлятина, свежая рыба, яйца, мука и другие зерновые, а также растительные масла. Однако наблюдения показывают, что полный охват категорий на практике обеспечивается редко.

Мониторинг за 32 недели показал, что в сетях супермаркетов в корзинах низких цен в среднем представлены семь из десяти предусмотренных категорий. Этот показатель длительное время остается неизменным и, по оценке ЦЗПП, является недостаточным. Количество охваченных категорий в разных торговых сетях варьируется от четырех до девяти в зависимости от ассортимента.

Директор ЦЗПП Зайга Лиепиня отмечает, что для того чтобы корзина низких цен эффективно служила жителям, в нее должен входить как минимум один продукт из каждой предусмотренной меморандумом категории.

"К сожалению, мы видим, что охват категорий по-прежнему неполный, и это ограничивает возможности потребителей ежедневно приобретать основные продукты по самой низкой цене", — указала она.

В то же время Лиепиня призывает торговцев обеспечивать не только формальное выполнение требований, но и более широкий ассортимент в каждой категории, способствуя тем самым возможности домохозяйств формировать полноценные приемы пищи, используя продукты из корзины низких цен и сокращая расходы. Она также подчеркивает необходимость четкой и однозначной маркировки товаров корзины низких цен в местах торговли, чтобы потребители могли легко их идентифицировать.

Директор ЦЗПП добавила, что центр продолжит мониторинг ситуации для обеспечения достижения целей меморандума.

В ЦЗПП отмечают, что чаще всего в предложении присутствуют молоко и молочные продукты, особенно творог и йогурт, а также хлеб, преимущественно белый, и масло, чаще всего рапсовое. Далее следуют пшеничная мука и гречневая крупа. Эти товары формируют «ядро» корзины низких цен и предлагаются торговцами наиболее стабильно.

Реже в корзины включаются рыба, фрукты, ягоды и овощи, входящие в охват меморандума. В сезон их предложение в корзинах увеличивалось, однако сейчас встречается реже. Нередко в корзине отсутствуют яйца. Самыми редкими категориями являются, например, пахта, брусника, клюква и цельнозерновая мука. Баранина не предлагалась ни разу, отметили в учреждении.

ЦЗПП наблюдает, что торговцы все чаще включают в корзины низких цен дополнительные товары, не упомянутые в меморандуме. Такой подход оценивается положительно, поскольку расширяет выбор для потребителей и позволяет торговцам гибче реагировать на их потребности. Однако эти дополнительные товары не учитываются в официальных данных о выполнении и не принимаются во внимание при оценке соответствия.

Центр также подчеркивает, что продолжит регулярный и тщательный мониторинг корзин низких цен, оценивая охват категорий, уровень цен, доступность корзины, коммуникацию в торговых точках и онлайн, а также долю местных продуктов.

Как сообщалось, 27 мая прошлого года министр экономики Викторс Валайнис, тогдашний исполнительный директор Ассоциации торговцев продуктами питания Латвии Норис Крузитис, бывший председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш, председатель правления Центрального союза молочников Латвии Янис Шолкс, председатель правления Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис, председатель совета Федерации пищевых предприятий Латвии Инара Шуре, председатель правления общества «Zemnieku saeima» Юрис Лаздиньш, Лиепиня и другие партнеры подписали меморандум о снижении цен на продукты питания.

Цель, выдвинутая Министерством экономики, заключалась в снижении цен на наиболее необходимые группы продовольственных товаров на 20%, а также в увеличении доли латвийских продуктов в магазинах.

Меморандум предусматривает введение корзины низких цен, внедрение инструмента сравнения цен, а также увеличение доли продукции местного происхождения в торговых сетях.

В частности, создание корзины низких цен предполагает, что в десяти товарных категориях в каждой должен быть обеспечен как минимум один продукт с самой низкой ценой в категории, при этом товары должны регулярно заменяться другими продуктами из той же категории.