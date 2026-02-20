Baltijas balss logotype
Больше всего студентов в Латвии - из Индии 0 725

Наша Латвия
Дата публикации: 20.02.2026
LETA
Изображение к статье: Больше всего студентов в Латвии - из Индии
ФОТО: Unsplash

В последние годы число иностранных студентов, в том числе из третьих стран, выросло, пишет Diena.

Есть университеты, где их количество значительно, например, Рижский технический университет (РТУ) и высшая школа бизнеса "Turība". Чтобы предотвратить возможность использования гражданами третьих стран своего обучения в качестве предлога, чтобы попасть в Латвию, будут введены более строгие механизмы контроля, например, возможность быстрого отчисления за пропуски занятий.

Вклад иностранных студентов значителен, учитывая нисходящую демографическую кривую. Этот учебный год был одним из последних, когда число местных студентов в латвийских вузах увеличилось, но в ближайшие годы следует ожидать снижения, сказала директор департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки Лене Левада. В такой ситуации интернационализация высшего образования и более тесное сотрудничество с зарубежными странами приобретают важное значение.

В настоящее время число иностранных студентов составляет 16% от общего числа студентов, а именно 12 343 человека, из которых 75% или 9 073 являются гражданами третьих стран. Наибольшее количество иностранных студентов обучается в Рижском университете имени Страдиньша - 3 112 человек, где граждане третьих стран составляют наименьшую долю - 457 человек; в РТУ ситуация обратная - из 2 570 студентов только 74 являются гражданами стран ЕС и ЕЭЗ. Наибольшее число иностранных студентов приходится на Индию (3 508), Узбекистан (1 372), Швецию (1 014), Украину (671), Германию (663), Шри-Ланку (662), Финляндию (581), Турцию (535), Азербайджан (473), Россию (417).

Большинство студентов обучаются по программам бакалавриата или профессиональной подготовке второго уровня (медицина, ветеринария) - они составляют около 70%. Большинство иностранцев выбирают социальные науки, бизнес и право (5042), за далее следуют здравоохранение и социальная сфера (3330), а также STEM (918).

Что касается отчислений, то их доля составляет примерно 30%, и большинство отчислений происходит на первом курсе. В настоящее время правовая база позволяет иностранным студентам менять университет после отчисления, и некоторые из них пользуются этой возможностью. Если этого не сделать, им приходится покидать Латвию.

В настоящее время единой стратегии привлечения иностранных студентов нет, поэтому она разрабатывается совместно с Рижским университетом имени Страдиньша. "Совершенно ясно, что без международного сотрудничества и интернационализации обойтись нельзя, но больше внимания следует уделять не столько странам происхождения студентов, сколько их способности учиться и завершить обучение, а также их карьере после окончания вуза, включая участие в латвийском рынке труда", - отметила Левада.

#образование #Латвия #демография #студенты #иностранные студенты
Видео