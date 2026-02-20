В субботу в Латвии немного усилится ветер, поэтому во многих местах ожидается низовая метель, или позёмок, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки будет дуть умеренно сильный юго-западный ветер, который перейдёт в южный. Порывы ветра усилятся до 10–15 метров в секунду, ночью и в первой половине дня на западном побережье Курземе ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

Небо будет частично облачным, существенных осадков не ожидается, лишь во второй половине дня в субботу с запада страны местами начнётся снег.

Температура воздуха ночью понизится до -6…-12 градусов, местами на западном побережье Курземе — до -2 градусов. Максимальная температура в субботу составит 0…-4 градуса.

В Риге 21 февраля осадков не ожидается, сквозь облака будет пробиваться солнце. Ночью при умеренном юго-западном ветре столбик термометра опустится до -7 градусов. Днём ожидаются порывы южного ветра до 13 метров в секунду, температура воздуха повысится до -2 градусов.