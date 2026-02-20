Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ЦРУ рассказало, как шпионило за СССР с высоты 40 000 км 0 222

В мире
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рассекреченный орбитальный аппарат.

Рассекреченный орбитальный аппарат.

Для максимального охвата территории спутники запускались на так называемую молниевую орбиту.

ЦРУ обнародовало подробности своей сверхсекретной программы JUMPSEAT. Она состояла в тайной слежке с помощью космических аппаратов за военными объектами, расположенными в северных регионах СССР, в период с 1971 по 1987 год. Для этого ЦРУ задействовало восемь специальных разведывательных спутников.

Для максимального охвата территории СССР спутники запускались на так называемую молниевую орбиту, что позволяло им долгое время там находиться и заниматься перехватом электронных сигналов, контролем за коммуникациями и работой систем вооружений.

Речь идет о запуске спутников на высокоэллиптическую орбиту, позволявшую совершать один оборот вокруг Земли за 12 часов. В перигее спутник находился на высоте 1000 км, а в апогее — до 40000 км. Полученные данные тут же передавались на наземные станции.

84e892ff14224dea97ed5d91fe0247f1.jpg

Программа, разработанная специалистами ЦРУ и ВВС США, также получила кодовое название EARPOP. Первый спутник стартовал с базы ВВС Ванденберг в 1971 году, в течение последующих 16 лет были запущены еще семь. Последний космический аппарат, запущенный в 1987 году, проработал до 2006 года.

JUMPSEAT стала безусловным успехом разведывательных служб США — в частности, в реализации идеи создания крупных разведывательных спутниковых группировок, которая не утратила своей актуальности и в наши дни. Однако стоит уточнить, что публикация некогда сверхсекретной информации не несет угрозы национальной безопасности США — многие ее подробности еще долго будут находиться под грифом «совершенно секретно».

Читайте нас также:
#ЦРУ #разведка #СССР #безопасность #технологии #шпионаж
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео