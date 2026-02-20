ЦРУ обнародовало подробности своей сверхсекретной программы JUMPSEAT. Она состояла в тайной слежке с помощью космических аппаратов за военными объектами, расположенными в северных регионах СССР, в период с 1971 по 1987 год. Для этого ЦРУ задействовало восемь специальных разведывательных спутников.

Для максимального охвата территории СССР спутники запускались на так называемую молниевую орбиту, что позволяло им долгое время там находиться и заниматься перехватом электронных сигналов, контролем за коммуникациями и работой систем вооружений.

Речь идет о запуске спутников на высокоэллиптическую орбиту, позволявшую совершать один оборот вокруг Земли за 12 часов. В перигее спутник находился на высоте 1000 км, а в апогее — до 40000 км. Полученные данные тут же передавались на наземные станции.

Программа, разработанная специалистами ЦРУ и ВВС США, также получила кодовое название EARPOP. Первый спутник стартовал с базы ВВС Ванденберг в 1971 году, в течение последующих 16 лет были запущены еще семь. Последний космический аппарат, запущенный в 1987 году, проработал до 2006 года.

JUMPSEAT стала безусловным успехом разведывательных служб США — в частности, в реализации идеи создания крупных разведывательных спутниковых группировок, которая не утратила своей актуальности и в наши дни. Однако стоит уточнить, что публикация некогда сверхсекретной информации не несет угрозы национальной безопасности США — многие ее подробности еще долго будут находиться под грифом «совершенно секретно».