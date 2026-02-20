Нейросеть Windows 11 уличили в слежке за пользователями и чтении их личных писем.

Нейросетевой сервис Copilot от Microsoft уличили в сканировании электронных писем пользователей. Об этом сообщает издание Neowin со ссылкой на экспертов Office365ITPros.

Специалисты выяснили, что нейросеть Copilot может читать конфиденциальные электронные письма пользователей Windows 11 — видимо, для обучения или каких-то еще целей. Журналисты подчеркнули, что такое поведение сервиса искусственного интеллекта (ИИ) грубо нарушает правила конфиденциальности и безопасности Windows.

В Microsoft уже отреагировали на проблему, уточнив, что «непреднамеренное поведение» Copilot было вызвано программной ошибкой. В первую очередь, система читала личные письма, сохраненные в папках «Отправленные» и «Черновики». Неполадка была обнаружена пользователями 21 января 2026 года, она отслеживается под идентификатором CW1226324.

«Плохая новость заключается в том, что, несмотря на довольно серьезную уязвимость в системе безопасности, Microsoft до сих пор не выпустила полноценное исправление», — заметили журналисты Neowin. В Microsoft пообещали выпустить исправление и проверить работоспособность патча.