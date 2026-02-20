Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дом за миллионы евро: Ника Белоцерковская вновь заявила права на виллу 1 493

Lifenews
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дом за миллионы евро: Ника Белоцерковская вновь заявила права на виллу

Ника Белоцерковская* сообщила в своём телеграм-канале, что ей удалось вернуть французскую виллу, ранее выставленную на аукцион из-за долговых обязательств. По её словам, объект сняли с торгов буквально за несколько часов до их начала.

«Должна расстроить ликующих. В последний момент удалось выбить мой дом с аукциона. Опять мой, и ещё поторгуемся», — написала она, сопроводив публикацию фотографией.

В комментариях Белоцерковская* намекнула, что причиной финансовой ситуации стал «бывший», вероятно имея в виду экс-супруга — предпринимателя Бориса Белоцерковского.

Ранее в январе стало известно, что особняк на Лазурном Берегу Франции выставлен на продажу со стартовой ценой около 8 млн евро. Позднее журналистка Божена Рынска заявляла, что дом якобы был продан за 13 млн евро в рамках принудительной процедуры по требованию кредитора — банка Barclays.

Телеграм-канал «Адольфино Берлускони» утверждает, что средства для выкупа виллы Белоцерковской* якобы предоставил предприниматель Евгений Чичваркин*. По данным источника, речь может идти о сумме около 13 млн евро. Официальных подтверждений этой информации не представлено.

Речь идёт о вилле в коммуне Кап-д’Ай в Провансе, рядом с Монако. Дом был приобретён в начале 2000-х годов. После развода в 2017 году Белоцерковская* продолжала жить во Франции и развивала на базе виллы кулинарный проект Belonika & Les Chefs.

В 2023 году Ника Белоцерковская* была заочно приговорена в России к девяти годам лишения свободы по делу о распространении недостоверной информации о Вооружённых силах РФ. Она проживает за границей и ранее публично высказывалась против специальной военной операции.

Официальных документов, подтверждающих снятие виллы с торгов, на данный момент в открытом доступе не представлено.

*Признана иноагентом в РФ

Источник

Читайте нас также:
#суд #Франция #недвижимость #финансы #развод #журналистика #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Изображение к статье: Тайная свадьба Егора Бероева: как 21-летняя балерина разрушила 20-летний брак
Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео