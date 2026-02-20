Ника Белоцерковская* сообщила в своём телеграм-канале, что ей удалось вернуть французскую виллу, ранее выставленную на аукцион из-за долговых обязательств. По её словам, объект сняли с торгов буквально за несколько часов до их начала.

«Должна расстроить ликующих. В последний момент удалось выбить мой дом с аукциона. Опять мой, и ещё поторгуемся», — написала она, сопроводив публикацию фотографией.

В комментариях Белоцерковская* намекнула, что причиной финансовой ситуации стал «бывший», вероятно имея в виду экс-супруга — предпринимателя Бориса Белоцерковского.

Ранее в январе стало известно, что особняк на Лазурном Берегу Франции выставлен на продажу со стартовой ценой около 8 млн евро. Позднее журналистка Божена Рынска заявляла, что дом якобы был продан за 13 млн евро в рамках принудительной процедуры по требованию кредитора — банка Barclays.

Телеграм-канал «Адольфино Берлускони» утверждает, что средства для выкупа виллы Белоцерковской* якобы предоставил предприниматель Евгений Чичваркин*. По данным источника, речь может идти о сумме около 13 млн евро. Официальных подтверждений этой информации не представлено.

Речь идёт о вилле в коммуне Кап-д’Ай в Провансе, рядом с Монако. Дом был приобретён в начале 2000-х годов. После развода в 2017 году Белоцерковская* продолжала жить во Франции и развивала на базе виллы кулинарный проект Belonika & Les Chefs.

В 2023 году Ника Белоцерковская* была заочно приговорена в России к девяти годам лишения свободы по делу о распространении недостоверной информации о Вооружённых силах РФ. Она проживает за границей и ранее публично высказывалась против специальной военной операции.

Официальных документов, подтверждающих снятие виллы с торгов, на данный момент в открытом доступе не представлено.

*Признана иноагентом в РФ

