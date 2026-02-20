Baltijas balss logotype
На улице Мурьяню в Риге изменятся знаки дорожного движения 0 500

Наша Латвия
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: На улице Мурьяню в Риге изменятся знаки дорожного движения
ФОТО: Thought Co

С сегодняшнего дня на участке улицы Мурьяню между улицами Вангажу и Юглас в Риге будут внесены изменения в организацию дорожного движения — максимальную разрешенную скорость снизят до 30 километров в час (км/ч), сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении, пишет ЛЕТА.

Изменения в организации движения на участке улицы Мурьяню от улицы Вангажу до улицы Трамплина связаны с состоянием временного покрытия проезжей части во время строительства ливневой канализации. В свою очередь, на участке улицы Мурьяню от улицы Айнажу до улицы Силциема планируется обновление дорожного покрытия. Строительные работы планируется возобновить при наступлении благоприятных погодных условий.

Предполагается, что после завершения ремонтных работ ограничения сохранятся на постоянной основе.

Изменения на участке улицы Мурьяню от улицы Трамплина до улицы Юглас связаны с необходимостью повысить безопасность пешеходов и велосипедистов в этом районе. Поэтому и на этом участке улицы на постоянной основе будет снижена максимальная разрешенная скорость до 30 км/ч.

В самоуправлении отмечают, что поблизости расположены несколько учебных заведений, из-за чего ежедневно значительно увеличивается число детей, передвигающихся вблизи этой улицы. Снижение скорости обеспечит эффективное успокоение движения, создавая более предсказуемую, тихую и безопасную среду для всех участников дорожного движения и жителей окрестностей.

Самоуправление призывает водителей быть внимательными, учитывать изменения в организации дорожного движения и соблюдать их.

#транспорт #безопасность #скорость #дорожное движение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
