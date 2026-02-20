Если до сих пор НВС тренировали подразделения уровня роты и батальона, то полигон "Селия" позволяет обеспечить подготовку на уровне бригады, то есть с привлечением от 1500 до примерно 5000 военнослужащих с закрепленным за ними вооружением и транспортными системами, пояснил Миезитис.

Другие полигоны, находящиеся в распоряжении НВС, не обеспечивают необходимый в полном объеме масштаб подготовки, признал он. "Начав интенсивно использовать полигон "Селия", мы фактически открываем новую страницу и способствуем подготовке подразделений", — сказал Миезитис.

Полковник отметил, что для Государственного центра военных объектов и закупок это самый значимый проект, в том числе с точки зрения строительства.

Говоря об отчуждении земель для нужд полигона, Миезитис подчеркнул, что НВС проявляют большую отзывчивость к жителям и оценивают возможности адаптации к их потребностям.

Как сообщалось, в пятницу состоится открытие зоны боевой стрельбы полигона "Селия", сообщили агентству ЛЕТА в НВС.

Полигон обеспечивает новую учебную инфраструктуру, в том числе стрельбища для использования различных видов вооружения и систем оружия, укрепляя возможности подготовки вооруженных сил и подразделений союзников в Латвии.

Полигон рассматривается как один из наиболее значимых проектов оборонной инфраструктуры Латвии, который обеспечит учебную среду для подразделений вооруженных сил Латвии и стран-союзников. Развитие военного полигона осуществляется поэтапно.

Первая очередь реализована в период с 2022 по 2025 год и обеспечивает начальные оперативные возможности. В ее рамках построена зона логистической поддержки для подразделений до уровня роты, площадка хранения боеприпасов, 300-метровое стрельбище, тактическое стрельбище для пехотного взвода, стрельбище для пулеметов и снайперов, а также зона неразорвавшихся боеприпасов. Ввод в эксплуатацию объектов, построенных в рамках первой очереди, запланирован на начало 2026 года.

В ходе первой очереди были переданы 11 государственных объектов недвижимости общей площадью 15 430 гектаров и отчуждены 14 принадлежащих частным лицам объектов общей площадью 160 гектаров. Общая освоенная территория составляет 15 590 гектаров, что примерно 61% от запланированной площади полигона. Одновременно завершена маркировка внешней границы территории, переданной в рамках первой очереди. Стоимость развития первой очереди составляет около 36,5 млн евро.

Вторая очередь полигона запланирована на период с 2026 по 2029 год и предусматривает достижение полной оперативной готовности за счет развития инфраструктуры коллективной подготовки, с главным приоритетом обеспечения маневренных возможностей для учений уровня бригады. 23 сентября 2025 года Кабинет министров поддержал частичную реализацию второй очереди полигона в модели государственно-частного партнерства, а 9 октября Министерство обороны заключило соглашение с ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" о реализации проекта.

На территории военного полигона уже проводятся тактические и инженерные учения, перемещение бронетехники, полеты воздушных судов и обучение использованию беспилотных летательных аппаратов. В учениях участвуют военнослужащие НВС, в том числе Земессардзе и Государственной службы обороны, а также подразделения стран-союзников. В 2026 году на полигоне запланировано проведение нескольких международных военных учений.

Решение саммита НАТО в Мадриде в 2022 году об увеличении присутствия союзных сил в странах Балтии способствовало необходимости развития дополнительной учебной инфраструктуры в Латвии. Решение о строительстве полигона "Селия" является стратегическим решением Латвии по укреплению обороноспособности страны.

Создание военного полигона предусмотрено законом о создании полигона "Селия", который вступил в силу 29 июня 2023 года.