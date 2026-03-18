Все началось в марте 2022-го, когда скульптуру обложили мешками с песком. Инициаторами были сначала волонтеры, а позже и сама мэрия (или областная администрация, тут версии разнятся).

На первом этапе привезли 3,5 тысяч мешков (95 тонн). В декабре того же года часть убрали (они порвались), памятник помыли и добавили еще 3 тыс. мешков (90 тонн). Причем укладывали вплотную, не оставляя зазора между бронзой и «укрытием». В итоге вокруг памятника оказались 185 тонн «защиты».

Критиковать действия власти публично никто из представителей памятникоохранных учреждений не решился. Однако на условиях анонимности два наших собеседника поделились своим видением ситуации, пишет одесский сайт dumskaya.net.

«Этого (укладывать мешки вплотную) делать категорически нельзя, и не важно, речь о каменной плите, мраморной статуе, или, как в нашем случае, бронзовой. Всегда должно быть расстояние между защитным барьером (мешками с песком, — Ред.) и самим объектом, для того, чтобы памятник проветривался и для того, чтобы не было прямого контакта с мешками», — поясняет источник.

Тут есть несколько моментов. Во-первых, песок быстро набирает влагу. В зависимости от времени года и погоды это может быть до 15% его веса. Во-вторых, песок уплотняется. Простыми словами — проседает.

Сегодня это уже не влажный песок, он просто мокрый. И эта разница существенна, масса воды может утяжелить основу не на проценты, а в разы. Ну и наименьшая проблема, которая стала спутником нашего Дюка последние 4 года — коррозия металла и абразивное действие песка.

Простыми словами, во много раз ускоряется медленный процесс окисления, который не приводит к ржавчине (так как железа нет), а образует патину (зеленоватый налет). А песок в мешках превращается в настоящую наждачку, сильно повреждающую поверхность.

«Нужно сейчас срочно убирать оттуда мешки, чтобы оценить степень повреждений. Надо приглашать группу реставраторов, потому что тут просто букет получается. Коррозия, трещины на памятнике, просадки под фундаментом. Вполне возможно, чтобы выровнять пьедестал, придется демонтировать памятник. Потом перебрать полностью постамент. Работа очень кропотливая», — резюмирует наш собеседник.

Дюк - памятник архитектуры национального значение. То есть его сохранность на совести одновременно органов местного самоуправления и Министерства культуры. Представитель Минкульта — областное управление охраны объектов культурного наследия. Как сообщила «Думской» его начальница Елена Воробьева, инициатором работ в 2022 году была областная военная администрация. Она напомнила, что тогда главой ОВА был Максим Марченко.

«С точки зрения памятникоохранного законодательства, это не консервация, а меры по защите. Ничего плохого с Дюком не произошло. По моему мнению, там не такой плотный защитный барьер. С другой стороны, все продувается. Наше управление участия в работах не принимало. Сейчас объект ждет реставрацию», — пояснила Воробьева.

В мэрии инициаторами всех этих процессов назвали самих себя. В остальном же единодушны с областным управлением.

«Временное укрытие мешками с песком было выбрано с учетом опыта других городов и рекомендаций специалистов по безопасности как наиболее эффективный способ защиты от обломочных повреждений без вмешательства в конструкцию памятника».

Выходит, что ни областные, ни городские чиновники никаких проблем с Дюком не видят. Главная достопримечательность города, памятник, повторюсь, национального значения, наша жемчужина и вот это вот все, стоит просто забросанная мешками с мокрым песком и покрывается мхом. Без какого-либо проекта. Без оценки рисков. В принципе без консультаций с экспертами по охране памятников. Советовались только со специалистами по безопасности.

Тут необходимо небольшое отступление-напоминание. В 2022 паниковали все, особой логики в действиях местной власти тогда не было. Напомню, перекрыли чуть ли не половину центра города, к Дюку подтянули танки. На Приморский бульвар и Потемкинскую лестницу еще долго не пускали людей.

Основной целью танцев с песком вокруг Дюка тогда было уберечь скульптуру от обломков, шрапнелей, каких-то не очень мощных элементов. Но на дворе 2026-й. Характер войны сильно изменился. Враг бьет прицельно по портам.

Анатолий Изотов, главный архитектор столичного заповедника «Древний Киев», несколько лет жил и работал в Одессе. Он хорошо знаком с проблемами наших памятников. Кандидат архитектуры опасается, что мешки с песком, которые должны защитить памятник, наоборот ему навредят.

«Сегодня речь идет о том, что порт — одна из главных целей россиян. Их меткость всем известна. Если будет мощный взрыв, с большей ударной волной, то вся эта избыточная масса песка просто поможет памятнику упасть. Еще и придавит сверху. Сейчас этот песок поможет как мертвому припарка», — объясняет Анатолий.

Реставратор добавляет, что гораздо надежнее было бы временно снять скульптуру и поместить в хранилище. Вернуть ее можно, когда станет безопасно. Я уже представляю, сколько гневных комментариев вызовет такое предложение. Еще бы. На святое замахнулся…

Но и это еще не все проблемы одесского Дюка. Трещина в руке, а может уже и не только в руке и не только трещина, вероятно, самая серьезная, но далеко не единственная. Склон, по которому спускается Потемкинская лестница — оползнеопасный. Это мнение геологов, то есть не чиновников или общественников, а ученых.

Реставрация лестницы, благоустройство Стамбульского и Греческого парков, несколько улучшили ситуацию, однако остановить движение горных пород не удалось. Да и не преследовали эти работы такой цели: масштабного усиления склона не было. Облицевать подпорную стенку гранитом, как сделали турки — этого явно мало для предотвращения оползня.

Буквально в 20 метрах от Дюка в сторону Европейской площади находится полностью забитый ливневой коллектор. В сторону Приморского бульвара он делает поворот колена, а слива нет. Вот вся вода и уходит в Потемкинскую лестницу. Помните, при реконструкции в ее сводах образовывались гигантские сосульки? Это было следствие, в том числе и неправильного водоотведения в этом районе.

«Под асфальтом и гранитом там настоящее болото, в прямом смысле этого слова. Кто был на торфяных полях, знает, как это выглядит. Вроде поверхность твердая, ты подпрыгиваешь и она под тобой волнами ходит. То же самое с грунтом вокруг Дюка сейчас, он предельно увлажнен», — продолжает источник.

В начале 2025-го авторы доклада о состоянии окружающей природной среды Одесчины (его готовит департамент экологии и природных ресурсов ОВА) констатировали, что «в последнее время отмечается усиление процессов оползневых деформаций … на отдельных локальных участках, где было проведено строительство комплекса берегозащитных и противооползневых сооружений».

Состояние склона геологи охарактеризовали словосочетанием «граничное равновесие». В переводе на человеческий язык — на грани срыва. То есть при определенном сочетании факторов все поползет вниз. И случиться это может в любой момент.

Вот и получается, что Дюк стоит на размягченном грунте, последние 4 года на него сверху еще добавили дополнительные 200 тонн. Перекос постамента — вопрос времени. А может он уже и произошел.

Нам стало интересно, почему же мэрия так озаботилась памятником Дюку, и просто махнула рукой на бюст «солнца русской поэзии». Ответ мэрии был больше похож на шутку из серии: серьезно, Кэп.

«Памятник Пушкину – это гидротехническое сооружение. Поэтому способ укрытия мешками с песком был недопустим, поскольку система не выдержала бы такой нагрузки», — говорится в ответе мэрии.

То есть укрывать фонтан чиновники не рискнули, подозревая, что не все так просто, как кажется. Может проект какой нужен. Закрыли его деревянными плитами не так давно, и совершенно не для того, чтобы защитить. А изначально вообще ничего с бюстом не делали, от греха подальше. А вот ради Дюка «постарались»…