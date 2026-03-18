Жирный налёт на кухонной вытяжке со временем снижает её производительность и портит внешний вид техники. Удалить загрязнения можно с помощью простого раствора из доступных компонентов.

Чтобы приготовить обезжиривающий раствор, в литре горячей воды растворяют три столовые ложки кальцинированной соды и одну ложку нашатырного спирта. Тёплая вода усиливает действие компонентов и помогает эффективнее растворять жир. Смесь наносят губкой на загрязнённую поверхность, уделяя особое внимание местам с плотным налётом, после чего оставляют примерно на четверть часа.

За это время средство проникает в структуру загрязнений и размягчает их. Для усиления эффекта обработанные участки можно слегка присыпать пищевой содой: её мягкие абразивные свойства помогают удалить остатки жира и вернуть поверхности чистоту.

После обработки вытяжку протирают влажной губкой или тряпкой, смывая остатки раствора и загрязнений. При необходимости процедуру повторяют. В завершение поверхность вытирают насухо чистой тканью, чтобы убрать влагу и придать технике блеск.