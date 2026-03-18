Римскому императору Веспасиану досталась страна, сильно пострадавшая от гражданской войны, и ему пришлось проявить выдающиеся способности в управлении и государственном мышлении, чтобы восстановить империю.

Необходимость срочно пополнить государственную казну вынудила Веспасиана вводить различные налоги и строго наказывать сограждан за попытки уклониться от уплаты, что привело к ироничному и саркастичному отношению римлян к своему императору, которого недовольные граждане иногда обвиняли в недостатке ума.

Тем не менее, стоит отметить, что Веспасиан, используя современные термины, «осуществлял взвешенную налоговую политику», следя за тем, чтобы налоги не были слишком обременительными для провинций, а средства в казну поступали благодаря не самым тяжелым налогам.

Одним из его нововведений стал беспрецедентный для Рима налог на «латрины» — общественные туалеты. История приписывает Веспасиану необыкновенную находчивость и отличное чувство юмора, которые не раз его выручали.

Так произошло и в этот раз, когда его сын Тит, глубоко возмущенный столь недостойным способом пополнения бюджета, упрекнул отца. Император, не смутившись, заставил сына понюхать деньги, полученные от нового налога, и спросил, есть ли у них запах. Получив отрицательный ответ, Веспасиан с удивлением заметил Титу: «Странно, ведь они из мочи». Так «мочевой налог» стал причиной появления одной из самых известных фраз non olet pecunia — «деньги не пахнут».