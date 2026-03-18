Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему «деньги не пахнут»? 0 149

Дом и сад
Дата публикации: 18.03.2026
BB.LV
Такой вывод сделал римский император, который обложил налогами общественные туалеты.

 

Римскому императору Веспасиану досталась страна, сильно пострадавшая от гражданской войны, и ему пришлось проявить выдающиеся способности в управлении и государственном мышлении, чтобы восстановить империю.

Необходимость срочно пополнить государственную казну вынудила Веспасиана вводить различные налоги и строго наказывать сограждан за попытки уклониться от уплаты, что привело к ироничному и саркастичному отношению римлян к своему императору, которого недовольные граждане иногда обвиняли в недостатке ума.

Тем не менее, стоит отметить, что Веспасиан, используя современные термины, «осуществлял взвешенную налоговую политику», следя за тем, чтобы налоги не были слишком обременительными для провинций, а средства в казну поступали благодаря не самым тяжелым налогам.

Одним из его нововведений стал беспрецедентный для Рима налог на «латрины» — общественные туалеты. История приписывает Веспасиану необыкновенную находчивость и отличное чувство юмора, которые не раз его выручали.

Так произошло и в этот раз, когда его сын Тит, глубоко возмущенный столь недостойным способом пополнения бюджета, упрекнул отца. Император, не смутившись, заставил сына понюхать деньги, полученные от нового налога, и спросил, есть ли у них запах. Получив отрицательный ответ, Веспасиан с удивлением заметил Титу: «Странно, ведь они из мочи». Так «мочевой налог» стал причиной появления одной из самых известных фраз non olet pecunia — «деньги не пахнут».

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео