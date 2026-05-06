Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Поднятый с авианосца США истребитель расстрелял иранский танкер 0 781

В мире
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Поднятый с авианосца США истребитель расстрелял иранский танкер

Американские силы, действующие в Оманском заливе, атаковали и вывели из строя незагруженный нефтяной танкер под иранским флагом.

Танкер пытался направиться в иранский порт 6 мая, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Американцы обнаружили танкер M/T Hasna во время прохождения через международные воды в направлении иранского порта в Оманском заливе. Американские силы неоднократно предупреждали судно под иранским флагом и уведомили его о нарушении американской блокады, утверждают в CENTCOM.

После того как экипаж танкера Hasna не выполнил повторные требования, американские силы вывели из строя рулевое управление танкера, произведя несколько выстрелов из 20-мм пушки истребителя F/A-18 Super Hornet ВМС США, поднятого с авианосца USS Abraham Lincoln (CVN 72).

Танкер Hasna больше не следует в Иран, констатируют очевидное американцы.

Американская блокада в отношении судов, пытающихся войти в иранские порты или покинуть их, остаётся в силе. Силы CENTCOM продолжают действовать целенаправленно и профессионально для обеспечения соблюдения блокады, сообщают представители командования вооруженных сил США.

Читайте нас также:
#политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мэр Сен-Дени перевернул портрет Макрона — власти просят вернуть всё как было
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия
Изображение к статье: Марианна Прозорова: TERRI - твои новые горизонты
Люблю!
Изображение к статье: В Южной Корее человекоподобного робота посвятили в монахи
Техно
Изображение к статье: Дышите ртом? Врач объяснила, чем это грозит здоровью
Люблю!
Изображение к статье: Мэр Сен-Дени перевернул портрет Макрона — власти просят вернуть всё как было
В мире
Изображение к статье: Немецкий турист подал с суд на туроператора из-за занятых шезлонгов
В мире
Изображение к статье: Собирающимся в РФ жителям Латвии грозит новая опасность
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео