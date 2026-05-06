Американские силы, действующие в Оманском заливе, атаковали и вывели из строя незагруженный нефтяной танкер под иранским флагом.

Танкер пытался направиться в иранский порт 6 мая, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Американцы обнаружили танкер M/T Hasna во время прохождения через международные воды в направлении иранского порта в Оманском заливе. Американские силы неоднократно предупреждали судно под иранским флагом и уведомили его о нарушении американской блокады, утверждают в CENTCOM.

После того как экипаж танкера Hasna не выполнил повторные требования, американские силы вывели из строя рулевое управление танкера, произведя несколько выстрелов из 20-мм пушки истребителя F/A-18 Super Hornet ВМС США, поднятого с авианосца USS Abraham Lincoln (CVN 72).

Танкер Hasna больше не следует в Иран, констатируют очевидное американцы.

Американская блокада в отношении судов, пытающихся войти в иранские порты или покинуть их, остаётся в силе. Силы CENTCOM продолжают действовать целенаправленно и профессионально для обеспечения соблюдения блокады, сообщают представители командования вооруженных сил США.