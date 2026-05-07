«ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Баварией» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов-2025/26 — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Альянц Арена».

Автором первого гола в матче стал нападающий Усман Дембеле, который забил на третьей минуте.

На 90+4-й минуте счет сравнял нападающий «Баварии» Харри Кейн.

Первый матч в Париже завершился победой «ПСЖ» со счетом 5:4 и по сумме двух матчей (6:5) французский клуб вышел в финал Лиги чемпионов.

«ПСЖ» в третий раз в истории сыграет в решающем матче турнира. В сезоне-2024/25 клуб впервые выиграл ЛЧ.

В финале Лиги чемпионов-2025/26 «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом». Матч пройдет 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена».