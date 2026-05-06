Умер основатель телеканала CNN и медиамагнат Тед Тернер

Lifenews
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
В США на 88 году жизни скончался медиамагнат Тед Тернер.

Теду Тернеру — медиамагнату, который фактически положил начало современной культуре круглосуточных новостей, запустив телеканал CNN, было 87 лет. Его смерть подтвердил представитель семьи Филипп Эванс, сообщает BBC.

В 1980 году Тернер запустил Cable News Network (CNN) — первый специализированный канал круглосуточного вещания новостей, который вскоре стал важной частью медийного ландшафта. Президент США Дональд Трамп назвал его «одним из величайших деятелей истории телерадиовещания и своим другом».

«Всякий раз, когда он был мне нужен, он был рядом, всегда готовый бороться за благое дело!» — заявил Трамп.

Генеральный директор и председатель совета директоров CNN Марк Томпсон назвал Тернера «гигантом, на плечах которого мы стоим».

«Тед был чрезвычайно вовлеченным и преданным делу лидером, бесстрашным, отважным и всегда готовым рискнуть и довериться собственному чутью, — заявил он. — Он был и всегда останется душой CNN».

В первые годы CNN сталкивалась с насмешками и недоверием, однако канал доказал свою ценность, оперативно и непрерывно освещая такие события, как покушение на президента США Рональда Рейгана в 1981 году и катастрофу космического шаттла «Челленджер» в 1986 году.

Президент Джордж Буш однажды сказал, что узнал от CNN больше, чем от ЦРУ.

В 1990-х годах Тернер продал TBS, в состав которой входил и телеканал CNN, компании Time Warner Inc. СNN был далеко не единственным проектом Тернера. Свою карьеру он начал, приняв управление семейной компанией наружной рекламы после самоубийства отца, а затем купил радиостанцию в Атланте (штат Джорджия). Всего за десять лет эта станция стала основой компании Turner Broadcasting System (TBS), а ее руководитель — одним из крупнейших медиамагнатов США.

Тернер был известен и своим дерзким характером, благодаря которому получил прозвища «Рупор Юга» и «Капитан Скандал». По словам Томпсона, он даже несколько лет жил в штаб-квартире CNN, где часто ходил по редакции в халате, «с нетерпением ожидая возможности обсудить новости дня».

Тернер был женат трижды, в последний раз на актрисе Джейн Фонде. Однако в 2001 году их брак распался.

В 1991 году Тернер был назван человеком года по версии журнала Time за то, что «повлиял на динамику событий и превратил зрителей в 150 странах в прямых свидетелей истории».

