Дата публикации: 07.05.2026
Deutsche Welle
В Германии марихуана частично легализована.

В немецких школах подростков начнут просвещать о каннабисе. Уроки, на которых школьникам будут рассказывать о каннабисе, появятся в нескольких школах федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. Они будут ориентированы на учеников 9 и 10-х классов. Во время занятий подростки ознакомятся с фактами о каннабисе, будут решать различные головоломки и задания, а также участвовать в групповых дискуссиях, - сообщает Deutsche Welle.

В Германии марихуана частично легализована с 1 апреля 2024 года. Взрослым разрешено хранить ее и выращивать для личных целей до трех кустов конопли.

Как следует из опроса Федерального института общественного здоровья, после частичной легализации марихуаны подростки стали меньше курить ее. Доля лиц возрастом от 12 до 17 лет, которые за последний год употребляли это психоактивное вещество, в 2025 году составила 6,1%, в то время как в 2023-м этот показатель составлял 6,7%. А вот среди молодых людей от 18 до 25 лет популярность каннабиса за этот же период выросла на 2,3%.

