Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прокомментировала дипфейк, в котором ее лицо было использовано в изображении интимного характера, подчеркнув опасность подобных ИИ-подделок и призвав проверять информацию перед тем, как ей доверять или распространять ее.

Фейковое изображение сопровождалось оскорбительными подписями, однако, как отмечается, подлинным в нем является только лицо Мелони - остальная часть создана с помощью искусственного интеллекта.

Премьер-министр отреагировала на ситуацию с иронией, самостоятельно опубликовав этот контент и подчеркнув, что он является подделкой и примером политической дезинформации. Она отметила, что подобные технологии могут вводить людей в заблуждение и использоваться для манипуляций.

Мелони также призвала критически относиться к информации в интернете и "проверять прежде, чем верить и делиться".

Италия ранее стала первой страной ЕС, принявшей комплексное регулирование в сфере искусственного интеллекта. В других странах Европы аналогичные нормы также находятся на стадии обсуждения, при этом эксперты подчеркивают необходимость баланса между регулированием ИИ и защитой свободы слова.