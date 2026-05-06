Россия призвала Латвию эвакуировать сотрудников посольства, а также граждан ЛР

Дата публикации: 06.05.2026
Изображение к статье: Посольство Латвии в Киеве.

Российская сторона направила всем аккредитованным при МИД дипмиссиям ноту с призывом обеспечить эвакуацию сотрудников посольств в Киеве. В число аккредитованных миссий входит и посольство Латвии в России.

РФ угрожает нанести удар «по центрам принятия решений» в Киеве, если Украина будет наносить удары по параду 9 мая в Москве.

МИД России направил иностранным посольствам и международным организациям ноту с предупреждением о возможном ударе по Киеву в случае атак в дни празднования 9 мая.

Послом Латвии в Украине сейчас является Андрей Пилдегович. Он занял этот пост в 2025 году, сменив Илгвара Кляву. Что делать Пилдеговичу в этой ситуации непонятно. Поддаваться на провокации - нет желания. Рисковать - тоже не хочется. Тем более, что дипмиссия расположена в самом центре Киева.

Скорей всего, как обычно, примут решение коллективно - всем Евросоюзом. Пока же получается, что Путин взял в заложники пару десятков послов ЕС и НАТО.

В российском документе говорится, что зарубежным дипломатическим миссиям рекомендуется «обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан».

В ноте также сказано, что российские военные нанесут ответный удар «в том числе по центрам принятия решений» в случае «попыток украинских властей сорвать празднование 81-й годовщины Победы».

