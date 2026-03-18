Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия не получала приглашений присоединиться к операции на Ближнем Востоке - Ринкевич 4 639

Политика
Дата публикации: 18.03.2026
LETA
Изображение к статье: Латвия не получала приглашений присоединиться к операции на Ближнем Востоке - Ринкевич
ФОТО: LETA

Латвия не получала приглашений или просьб принять участие в военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке, сообщил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи в Рижском замке с премьер-министром Эвикой Силиней.

По его словам, если Латвия получит такое приглашение, то оно будет ответственно и быстро рассмотрено через консультации с ответственными министерствами, правительством и Сеймом. Президент Латвии отметил, что любые решения о размещении военного контингента находятся в компетенции Сейма.

Ринкевич добавил, что действия США и Израиля на Ближнем Востоке понятны, учитывая роль Ирана - его ядерную программу, угрозы соседним странам и поддержку России в агрессии против Украины.

Он считает, что мировые события взаимосвязаны, и агрессия России против Украины, как и ситуация на Ближнем Востоке должны рассматриваться Европой и США комплексно. Он подчеркнул, что Европа должна найти способы поддержать своих союзников, несмотря на то, что иногда это непростые решения. Ринкевич добавил, что все ожидают от США четкого участия и в вопросе Украины. Президент отметил, что и НАТО, и ЕС должны искать точки соприкосновения, а не подчеркивать различия.

Уже сообщалось, что американо-израильская война против Ирана привела к фактической блокаде Ормузского пролива, через который транспортируется пятая часть мировой нефти, и к резкому росту цен.

Читайте нас также:
#НАТО #Иран #США #Израиль #Украина #Латвия #Европа #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео