Громкие и регулярные выстрелы в эти дни можно услышать в районе Адажи, где проходят тренировки артиллеристов союзных сил. В них военнослужащие Многонациональной бригады оттачивают взаимодействие, чтобы при необходимости быстро обнаружить и нейтрализовать позиции противника.

На заснеженном военном полигоне в Адажи уже четвертый день на различных позициях находятся артиллеристы из Канады, США, Швеции и других союзных стран, сообщают Новости ТВ3. В ходе этих учений их задача — укрепить способности по обеспечению точной и продолжительной огневой поддержки: обнаружить цель и уничтожить ее.

После произведенного выстрела расчет молниеносно перезаряжает гаубицу, и уже через секунды она готова нанести повторный удар.

"Да, в среднем один снаряд — 10 секунд. В хороший день можно произвести шесть выстрелов в минуту. Можно и быстрее — перезарядить примерно за семь-восемь секунд. Эта артиллерия великолепна. Если команда хорошая, можно очень быстро выпускать снаряды — они смертоносны и стреляют на дальние дистанции", — говорит артиллерист из Канады.

Удары наносятся из замаскированных окопов, где настолько холодно, что изо рта у солдат идет пар. Однако канадцев это не смущает. У них такие погодные условия бывают каждый год, хотя к латвийской зиме пришлось привыкать.

"Мы действительно хорошо поняли латвийскую зиму и ее влияние. Она отличается от канадской — она более влажная, в механизмах может застревать или образовываться лед, но мы делаем это уже девять лет, поэтому хорошо понимаем оборудование и влияние латвийской зимы на него", — отмечает командир многонационального артиллерийского батальона НАТО Эндрю Кер.

Гаубицы M777, которые демонстрируют канадцы, используются и в Украине. Командир признает, что в этих учениях во многом учитывается именно украинский опыт. Поэтому удары наносятся из окопных позиций, оборудованных как бункеры, чтобы защитить военнослужащих и технику от воздушных атак.

"Одно дело — маскировка, но также и выживание. Мы укладываем мешки с песком на крышу. Мы обеспечиваем, чтобы это был бункер. Как вы видите, мы экспериментируем с различными типами противодроновых сетей, чтобы дроны не могли попасть сюда вниз. Здесь также проводится экспериментирование на основе того, что мы видели в Украине. И то, чего вы здесь не видите, — это наши противодроновые возможности. Такая территория также была бы защищена различными средствами противодействия дронам — электронными или кинетическими", — поясняет Кер.

Чтобы учения были максимально приближены к реальному бою, военнослужащие ночуют в окопах и сами обеспечивают снабжение. Работа непростая — один снаряд весит более 40 килограммов, и за день с одной позиции производится до 60 выстрелов. Канадцы признают: только постоянные тренировки позволяют понять, как наилучшим образом выполнять поставленную задачу.

"Одна из вещей, которые мы постоянно изучаем, — это рельеф, который мы прибыли защищать. Мы отправляемся в разные места Латвии и изучаем эту землю. Смотрим на населенные пункты и думаем — что нам нужно сделать, чтобы защитить Латвию? И откуда потенциально может прийти противник? Пытаемся получить понимание каждого конкретного места", — объясняет командир многонационального артиллерийского батальона НАТО.

Еще одна деталь, которая отрабатывается в этих учениях, — использование снарядов разных производителей в артиллерийских системах. Это также делается с учетом украинского опыта — необходимо уметь точно стрелять любыми доступными боеприпасами.