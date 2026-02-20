Baltijas balss logotype
Лучшие локации для пеших прогулок: эксперты назвали 10 самых зеленых городов мира 0 120

Дата публикации: 20.02.2026
УНИАН
Изображение к статье: Осло - самый зеленый город в мире

Осло - самый зеленый город в мире

Если вы любите прогулки по городу, но не хотите оказаться в ловушке величественных небоскребов, - не волнуйтесь. Существует немало городов, в которых много зелени, парков, и они прекрасно подходят для пеших прогулок, пишет Express.

Эксперты из Iglu Cruises проанализировали города мира, используя три фактора: зеленые насаждения, доступ к ним общественности и качество воздуха. В результате они определили 10 самых зеленых городов мира. Как отметило издание, это лучшие места для путешествий, если вы хотите отдохнуть в городе, который не будет полностью залит бетоном.

10. Мюнхен, Германия (оценка по экологичности - 50,7 балла)

Мюнхен занимает 10-е место среди самых зеленых городов мира и является одним из лучших мест для пеших прогулок. Внимания заслуживает, в частности, его знаменитый Английский сад, который по площади превосходит Центральный парк Нью-Йорка.

9. Рединг, Великобритания (51,7 балла)

На девятом месте – британский город Рединг, расположенный недалеко от Лондона. 35% его площади отведено под общественные зеленые зоны.

8. Сингапур (53,3 балла)

В Сингапуре сейчас более 700 000 деревьев, а к 2030 году здесь планируют посадить 1 миллион. На одного жителя города приходится в среднем 66 кв. м зеленой площади.

7. Стокгольм, Швеция (55,7 балла)

Одну треть города занимает вода, вторую – зелень, третью – городские территории. Этот город имеет один из самых высоких показателей зеленых насаждений на душу населения.

6. Сидней, Австралия (58,3 балла)

46% территории Сиднея отведено под зеленые зоны и парки. Город также сосредоточен на возрождении дикой природы.

5. Канберра, Австралия (58,7 балла)

В Канберре 45% территории занято национальными парками и заповедниками.

4. Вена, Австрия (59,3 балла)

Более 50% этого города занимают зеленые зоны. В городе есть все: от исторических садов до Венских садов – биосферного заповедника ЮНЕСКО с множеством пешеходных дорожек.

3. Хельсинки, Финляндия (60,3 балла)

Хельсинки известен своим чистым воздухом и диким урбанизмом. В 2024 и 2025 годах город победил как самое устойчивое туристическое направление в мире в Глобальном индексе устойчивости направлений.

2. Вильнюс, Литва (72,3 балла)

Этот город официально имеет титул Европейской зеленой столицы 2025 года от Европейской комиссии. 61% территории здесь отведено под зеленые зоны.

1. Осло, Норвегия (77,3 балла)

95% жителей этого города живут в радиусе 300 метров от зеленой зоны. Здесь также есть небольшие парки, где старые парковочные места превращены в крошечные парки. В городе также есть первая в истории "пчелиная магистраль" - коридор из местных цветов и отелей для пчел.

#туризм #путешествия #экология #отдых #природа #парки #города
