Американский доллар окреп в ходе войны с Ираном 0 178

Бизнес
Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Американский доллар окреп в ходе войны с Ираном

Доллар США завершил неделю на самом высоком уровне в 2026 году, укрепив позиции как основная «тихая гавань» для инвесторов на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке и скачка цен на энергоносители, пишет Bloomberg.

Индекс Bloomberg Dollar Spot в пятницу вырос на 0,6%, завершив вторую неделю роста подряд. С начала марта показатель прибавил 2,5%, что отражает резкий разворот рыночных настроений после начала конфликта между США, Израилем и Ираном.

Поддержку доллару оказывают ослабление других валют и рост цен на нефть — котировки превысили отметку в $100 за баррель. Особенно под давлением оказались валюты стран, зависящих от импорта энергии, включая японскую иену и евро.

«Поток негативных геополитических событий с Ближнего Востока повышает привлекательность доллара как валюты-убежища. Трудно представить, что это не продолжится в краткосрочной перспективе, учитывая, что нет признаков окончания конфликта», — сказал стратег Pioneer Investments Пареш Упадхьяя.

В прошлом году доллар оказался самой слабой среди 17 основных мировых валют, пишет Business Insider. Индекс доллара (DXY), который измеряет его стоимость по отношению к другим иностранным валютам, с начала года снизился примерно на 10%.

#ближний восток #нефть #инвестиции #финансы #энергетика #доллар #геополитика
