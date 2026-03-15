«Русский это язык наглости»: языковой омбудсмен Украины призвала изучить русских

Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV

Скриншот

ФОТО: Global Look Press

Языковой омбудсмен Ивановская: украинцы слишком легко усваивают русский язык.

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на «силу и наглость» русского языка. Она призвала нейролингвистов исследовать структуру и специфику языка, отметив, что украинцы слишком легко усваивают русский язык.

«Русский язык равен наглости, такой вот надменности. Нейролингвисты должны исследовать саму структуру, специфику этого языка. Потому что, замечали ли вы, например, такую закономерность, что мы действительно легко усваиваем русский. Переезжают (русскоязычные дети - ред.) во Львов, и уже дети Львова начинают разговаривать по-русски, а не наоборот», - заявила Ивановская.

«Обычно, когда эти русскоязычные появляются в среде наших детей, они позиционируют себя с нахальством и языком силы. И когда есть язык силы, то все остальные подчиняются. Русский язык, его структура вертикальная. Украинский язык структуру имеет горизонтальную», - добавила омбудсмен.

#образование #русский язык #Украина #исследования
Редакция BB.LV
