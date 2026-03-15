Страна секретов 2 625

Дата публикации: 15.03.2026
Программа ТВ-3 Nekā personīga: Министерства необоснованно засекретили документы о чемпионате по хоккею, образовательной конференции и проведении курсов латышского языка!

Программа ТВ-3 Nekā personīga свой воскресный сюжет посвятила теме необоснованного засекречивания государственных документов.

В госуправлении существуют различные режимы секретности для информации и документов. Один из них – статус ограниченного доступа. Это означает, что общество, в том числе и журналисты не могут свободно получить и прочитать эти документы. Это должно защитить конфиденциальную информацию, например, коммерческие тайны, вопросы безопасности или личные данные. Но исследование Госканцелярии показывает, что таким образом засекречены тысячи материалов. И министерства перестарались в защите информации от общества.

Госучреждения установили для тысяч документов статус ограниченного доступа. Некоторым даже до нескольких десятков лет. Обоснование, почему это было сделано, часто общее и неясное.

Госканцелярия посмотрела, насколько широко статус ограниченного доступа распространен в министерствах. Цифры впечатляют. Больше всего таких материалов - в Минобороны 472. Следом идет МИД 372. Далее Министерство сообщения 179, Минэкономики 176, МВД 171 и Минфин 160. В Министерстве юстиции 97.

Когда эти документы наконец рассекречиваются, часто оказывается, что в них нет ничего, что общественность не должна знать.

Годами так хранилась бумага, в которой правительство просто объясняет свою позицию по поводу чемпионата мира по хоккею. И почему в 2021 году Латвия не хотела бы проводить его вместе с Белоруссией.

