Названо способное защитить мозг от возрастных изменений масло 0 409

Lifenews
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Названо способное защитить мозг от возрастных изменений масло
ФОТО: Freepik

Microbiome: нерафинированное оливковое масло поддерживает когнитивное здоровье.

Ученые из Университета Ровира-и-Виргили (Испания) обнаружили, что оливковое масло первого отжима может поддерживать когнитивное здоровье за счет влияния на кишечную микробиоту. Результаты проспективного исследования опубликованы в журнале Microbiome. Авторы подчеркивают: речь идет именно о нерафинированном продукте — его эффект отличается от очищенных версий масла.

В анализ вошли данные 656 человек в возрасте 55-75 лет с избыточной массой тела или ожирением и метаболическим синдромом. В течение двух лет исследователи отслеживали их рацион (включая тип потребляемого оливкового масла), состав кишечной микробиоты и изменения когнитивных функций. У участников, регулярно употреблявших оливковое масло первого отжима, отмечались лучшие показатели памяти и мышления, а также более высокое разнообразие кишечных бактерий — маркер метаболического и кишечного здоровья.

Дополнительно ученые выявили связь с бактерией рода Adlercreutzia: ее присутствие оказалось связано с сохранением когнитивных функций у потребителей нерафинированного масла. По мнению авторов, часть «мозговых» эффектов может объясняться именно воздействием масла на микробиоту и ось «кишечник — мозг».

Ключевое различие между видами масла связано с технологией производства. Оливковое масло первого отжима получают механическим способом, без агрессивной обработки, благодаря чему в нем сохраняются полифенолы и другие биоактивные соединения. При рафинировании значительная часть этих веществ разрушается.

Исследователи подчеркивают: качество жиров в рационе может играть не меньшую роль, чем их количество, — и в контексте старения мозга это может оказаться принципиально важным.

#память #старение #мозг #здоровье #оливковое масло
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
