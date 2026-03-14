В Зиепниеккалнсе, в доме на улице Пипеню, произошла трагедия — мужчина выпрыгнул из окна квартиры на четвертом этаже и погиб.

Жители дома рассказывают, что ночью слышали странные звуки, однако о страшном происшествии узнали лишь утром, когда на место прибыли службы и полиция начала стучать в двери квартир, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Медики накрыли тело погибшего синей плёнкой, а патруль полиции у дома охранял периметр, ожидая прибытия работников морга. При этом способность полиции контролировать место происшествия выглядела сомнительно: детская площадка и оставленное без присмотра тело находились за зданием, тогда как экипаж правоохранителей сначала находился у входа с другой стороны дома.

Полицейские согласились, что разумнее будет подъехать на автомобиле к другой стороне здания. На месте они были уже с раннего утра — первый вызов поступил о мужчине, который выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Жители дома не видели момента падения, но говорят, что из этой квартиры ещё ночью доносились непонятные звуки. О том, что произошло что-то трагическое, около семи утра свидетельствовала активная работа служб.

«Я слышала, что там вроде выбили дверь или что-то такое. Там были полицейские машины, по-моему, скорая помощь. Даже пожарная машина стояла», — рассказала жительница пятого этажа Лидия.

На вопрос, слышал ли он какой-то шум, житель третьего этажа Александр отвечает отрицательно:

«Ничего не было слышно, ничего. Пока нас не разбудили, пока полиция не разбудила, мы ничего не знали».

После осмотра вскрытой квартиры правоохранители обходили соседей и, держа в руках фотографию погибшего, спрашивали, знаком ли им этот мужчина. Некоторым жильцам кажется, что они его видели, однако, вероятнее всего, он не является жителем этого дома.

«Показывали фотографию, но я не знаю, кто это. Мы с соседкой шли, он спускался вниз. Может, неделю назад, может, меньше. (DP: И кто он? Может, всё-таки здесь живёт?) В нашем подъезде такие не живут», — указала жительница дома.

Правоохранители сообщают, что личность мужчины установлена. Первоначальная информация указывает на то, что он выпрыгнул из кухонного окна квартиры. Обстоятельства позволяют предположить самоубийство.