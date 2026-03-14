В Даугавпилсе группа молодых людей в состоянии алкогольного опьянения начала портить окружающую среду и теперь им придется отвечать за свои действия.
Один из подростков, предположительно после употребления спиртных напитков, начал опрокидывать мусорные контейнеры, а затем стал бить по электрическому распределительному шкафу, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).
Увидев акты вандализма, на место происшествия прибыл экипаж муниципальной полиции города Даугавпилса. Его задачей было прекратить хулиганские действия и проверить состояние здоровья молодых людей в связи с употреблением алкоголя.
«Следует отметить, что именно тот молодой человек, который был самым активным и совершал хулиганские действия в центре города, очень старался убежать от представителей муниципальной полиции, однако был задержан. Молодые люди, находившиеся в состоянии опьянения, будут привлечены к ответственности в соответствии со второй частью статьи 77 Закона о защите прав детей, которая предусматривает предупреждение или денежный штраф до трех единиц штрафа», — сообщил представитель муниципальной полиции Даугавпилса Андрис Дунскис.
Оставить комментарий