В Даугавпилсе группа молодых людей в состоянии алкогольного опьянения начала портить окружающую среду и теперь им придется отвечать за свои действия.

Один из подростков, предположительно после употребления спиртных напитков, начал опрокидывать мусорные контейнеры, а затем стал бить по электрическому распределительному шкафу, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Увидев акты вандализма, на место происшествия прибыл экипаж муниципальной полиции города Даугавпилса. Его задачей было прекратить хулиганские действия и проверить состояние здоровья молодых людей в связи с употреблением алкоголя.