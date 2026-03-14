С учётом стремительного роста цен на топливо в обществе актуален вопрос — как обстоят дела с государственными топливными резервами Латвии и хватит ли их на чёрный день?

Согласно требованиям Европейского союза, Латвия должна поддерживать запасы нефтепродуктов, чтобы обеспечить работу экономики страны как минимум 90 дней без импорта. Насколько велики государственные резервы, где они хранятся и насколько реально их выпускать на рынок, рассказывают Новости ТВ3.

Министр экономики Виктор Валайнис ранее заявил, что латвийское государство было бы готово выпустить на рынок даже 40 000 тонн нефти. Однако ситуацию осложняет то, что цена нефти меняется не по дням, а по часам.

У Латвии есть стратегические резервы нефтепродуктов, которые включают несколько видов топлива — главным образом дизельное топливо, но также бензин, авиационное топливо и мазут. Эти резервы формируются в соответствии с требованиями Европейского союза, чтобы в случае кризиса Латвия могла обеспечить топливо как минимум на три месяца без импорта. Большая часть запасов хранится в терминалах в Латвии, а часть — у частных хранителей по специальным договорам.

«В общей сложности у нас есть резерв нефти в объёме 380 000 тонн, который распределён по различным продуктам. Больше всего, конечно, интересует топливо — дизельное. Фактически дизельного топлива хватает на 64 дня из 90. Могу всех успокоить — всё дизельное топливо хранится в Латвии, большая часть находится в собственности государства, а небольшая часть — по “договорам возможностей”, которые заключены с частными хранителями», — рассказал государственный секретарь Министерства экономики Райвис Бремшмитс.

Где именно хранится большая часть государственного дизельного топлива, не раскрывается из соображений безопасности. Кроме того, на практике топливные резервы ещё ни разу не применялись и не выпускались на рынок. Если такая необходимость возникнет, топливо покупателям всё равно будут поставлять через уже существующую инфраструктуру коммерсантов.

«Через участников рынка — ответ именно такой. Этот вопрос нужно тщательно взвесить: когда и сколько предлагать. Но с практической точки зрения это будут автозаправочные станции. Топливо распределят пропорционально между участниками рынка: у кого больше сеть, тому предложат больше», — пояснил Бремшмитс.

Пока не ясно, потребуется ли выпускать на рынок государственные топливные резервы.

Госсекретарь Министерства экономики говорит: «Ситуация развивается по дням, по часам, решение об этом будет принимать правительство. Сколько или вообще выпускать. (TV3: На следующей неделе? Вообще этот вопрос стоит на повестке?) В ближайшее время. (TV3: На следующей неделе?) В ближайшее время».

Министр экономики подчеркнул, что к использованию резервов Латвии следует подходить осторожно. По его словам, ситуация на нефтяном рынке в последние недели была очень нестабильной, поэтому государству важно сохранить как можно больший объём физических резервов. Государственный секретарь министерства успокаивает — резервы сохранятся даже в случае ещё более стремительного роста цен.