Ферстаппен о спринте в Китае: «На старте не было мощности, остальная гонка — полное дерьмо»

Дата публикации: 14.03.2026
BB.LV
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен эмоционально прокомментировал девятое место в спринте на Гран-при Китая.

Гонку выиграл Джордж Расселл из «Мерседес». Второе и третье места заняли пилоты «Феррари» — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон соответственно.

«На старте у меня не было мощности — думаю, то же самое, что и у Лоусона в Австралии. Остальная гонка была полным дерьмом, даже не нужно это обсуждать. Ни баланса, ни сцепления, шины убиты в хлам», — приводит GPblog слова Ферстаппена.

Четырехкратный чемпион мира также ответил, планирует ли команда вносить изменения перед квалификацией.

«Мы что-нибудь попробуем», — добавил нидерландец.

Квалификация к основной гонке пройдет в субботу.

