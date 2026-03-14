Гонку выиграл Джордж Расселл из «Мерседес». Второе и третье места заняли пилоты «Феррари» — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон соответственно.

«На старте у меня не было мощности — думаю, то же самое, что и у Лоусона в Австралии. Остальная гонка была полным дерьмом, даже не нужно это обсуждать. Ни баланса, ни сцепления, шины убиты в хлам», — приводит GPblog слова Ферстаппена.

Четырехкратный чемпион мира также ответил, планирует ли команда вносить изменения перед квалификацией.

«Мы что-нибудь попробуем», — добавил нидерландец.

Квалификация к основной гонке пройдет в субботу.