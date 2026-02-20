В пятницу максимальная температура воздуха в Латвии ожидается от +1 градуса на западе страны до -5 градусов на востоке, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Количество облаков будет переменным, существенные осадки не ожидаются. Местами возможен небольшой снег.

Ветер будет слабым западного направления, его скорость в порывах достигнет 8-13 метров в секунду.

В Риге небо временами будут затягивать облака, осадки не ожидаются. Слабый северо-западный ветер перейдет в юго-западный, и воздух прогреется до -1 градуса.

В Польше усиливается антициклон. Атмосферное давление в Латвии повысится, утром оно составляет 1016-1021 гектопаскаль на уровне моря.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), за последние шесть недель положительная температура воздуха в Латвии наблюдалась только один раз - 12 февраля в Даугавпилсе воздух прогрелся до +0,8 градуса. В Курземе столбик термометра в последний раз поднимался выше нуля 7 января.