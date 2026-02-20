Чтобы повысить производительность, латвийским предприятиям необходимо ставить более амбициозные цели и расти не только в Латвии, но и в масштабе всей Европы, заявил в интервью агентству ЛЕТА президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, пишет ЛЕТА.

Он отметил, что инфляция в Латвии выше, чем в среднем по еврозоне, однако разница сокращается. Последние показатели свидетельствуют, что в Европе инфляция составляет 1,7%, а в Латвии — 2,6%, таким образом разница невелика.

Казакс пояснил, что в Латвии есть два основных фактора, подталкивающих инфляцию вверх. Первый, особенно выраженный в начале прошлого года, — это цены на продукты питания. В настоящее время влияние продовольственных цен на инфляцию уже не столь значительно.

"Есть и вторая проблема. Мы видим, что в Латвии зарплаты уже несколько лет растут значительно быстрее, чем производительность", — сказал Казакс, подчеркнув, что рост зарплат — это хорошая вещь, поскольку люди становятся более обеспеченными, и уже несколько лет рост заработной платы существенно опережает инфляцию. Он добавил, что это средние показатели и ситуация в разных группах может различаться, однако в целом в последние годы зарплаты росли в среднем на 8–10% в год.

Казакс отметил, что это улучшило покупательную способность населения, но в то же время производительность росла значительно медленнее, а это означает, что рост зарплат трансформируется в рост цен.

"На мой взгляд, главный выбор — не тормозить рост зарплат, а ускорять рост производительности, потому что такая разница не может сохраняться долго. Наши экспортеры просто потеряют конкурентоспособность, и тогда возникнет риск рецессии. Поэтому главное — ускорить экономический рост, снижая бюрократию и повышая производительность", — сказал президент Банка Латвии.

Казакс отметил, что в Латвии много хороших, высокопроизводительных предприятий, но их слишком мало, и по масштабам страны они слишком невелики. Он подчеркнул необходимость более крупных и "мощных" компаний.

"Можно посмотреть в сторону Литвы — там есть финансирование для объединения предприятий, когда небольшие компании, объединяясь, выкупая друг друга и повышая эффективность, могут становиться крупнее. По словам предпринимателей, такого финансирования недостаточно", — сказал Казакс.

Он пояснил, что, например, финансовый институт развития "Altum" мог бы помочь с таким видом финансирования, что также позволило бы предприятиям больше инвестировать, активнее внедрять роботизацию и цифровизацию.

"Мир движется вперед. Если мы не будем двигаться, мы проиграем", — сказал Казакс, подчеркнув, что необходимы амбиции, причем более масштабные — не только на уровне деревни, города или Латвии, но и на уровне Европы. Президент Банка Латвии добавил, что в Литве компании зачастую значительно "более дерзкие и амбициозные".

Казакс отметил, что балансы латвийских предприятий очень устойчивы, поэтому стартовая позиция хорошая. "Мы видим, что банки стали более активными, в том числе в сегменте малых и средних предприятий, однако при этом даже крупные латвийские компании относительно невелики, если смотреть на европейский уровень", — сказал президент Банка Латвии, добавив, что по-настоящему крупных компаний в Латвии очень мало, и латвийские крупные предприятия обычно соответствуют среднему масштабу по европейским меркам, поэтому масштаб совершенно иной.