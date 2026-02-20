Бывший британский принц Эндрю, задержанный в четверг по подозрению в совершении должностного преступления, спустя несколько часов был освобожден, сообщает ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Полиция долины Темзы сообщила, что продолжает расследование в отношении Эндрю и после его освобождения, однако завершила обыск в его резиденции — Сандрингемском поместье в графстве Норфолк. Обыск продолжался в его бывшей резиденции Royal Lodge в городе Виндзор графства Беркшир.

В этом месяце полиция долины Темзы сообщила, что проверяет обвинения в том, что бывший принц, согласно недавно обнародованным документам, передал конфиденциальные правительственные документы американскому финансисту Джеффри Эпштейну.

Вечером в четверг Эндрю был замечен сидящим на заднем сиденье автомобиля, когда он покидал полицейский участок в Эйлшеме в Норфолке.

Бывший принц отрицал совершение каких-либо правонарушений и выразил сожаление по поводу дружбы с Эпштейном, однако не ответил на конкретные просьбы прокомментировать ситуацию после того, как правительство США опубликовало новые документы по делу Эпштейна.