Зачем Су-57 перелетели к китайской границе

Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Современнейший российский истребитель.

Современнейший российский истребитель.

Истребители могут находиться в регионе для модернизации или проведения испытаний.

Россия перебросила истребители пятого поколения Су-57 на Дальний Восток, практически на границу с Китаем. Об этом во вторник, сообщил в своем материале обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу.

Журналист проанализировал появившиеся в сети спутниковые снимки, запечатлевшие российские боевые машины, замеченные на одной из баз в восточной части страны. Подобную дислокацию он связал со стремлением российского военного руководства вывести авиацию из-под возможного удара украинских вооруженных сил.

«По всей видимости, Россия перебросила большую часть истребителей Су-57 на отдаленную авиабазу на Дальнем Востоке — максимально удаленную географически от продолжающихся боевых действий на Украине», — полагает Сучиу.

Также он допустил, что истребители могут находиться в регионе для модернизации или проведения испытаний.

«Другое возможное объяснение заключается в том, что Россия стремится защитить свои ценные Су-57 от Украины», — резюмировал журналист.

Российский Су-57 входит в число пяти истребителей пятого поколения, состоящих на вооружении в мире. Истребители данного класса отличаются малозаметностью и высокими летными характеристиками.

#авиация #Украина #Китай #Россия #армия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

