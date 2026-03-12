Работающие в государственном управлении «подвергаются буллингу со всех сторон», заявила в четверг в интервью LTV в передаче «Утренняя панорама» премьер-министр Эвика Силиня, выразив недовольство, пишет ЛЕТА.

Силиня считает, что возглавляемое ею правительство провело крупнейшие изменения в отношении численности работников государственного управления со времен правительства Валдиса Домбровскиса.

Однако ее не устраивает, что в борьбе с бюрократией в обществе формируется враждебное отношение к работникам государственного управления, и работающие там люди «подвергаются буллингу со всех сторон», а их труд унижается в социальных сетях.

Отвечая на просьбу пояснить, что означает упомянутое в «планах перезапуска» ее правительства обещание сократить бюрократию на 25%, Силиня не дала совершенно четкого ответа, пояснив лишь, что сокращение подразумевается в отношении объема нормативного регулирования, времени, которое тратят предприниматели, а также объема используемых финансовых ресурсов.

Силиня считает, что в целом изменения в правительстве, произошедшие год назад, были необходимы и дали результаты.

В то же время, по ее словам, правительству необходимо продолжать проводить изменения, которые, возможно, не популярны в обществе, но являются необходимыми.