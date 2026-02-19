В этом году в зимней сессии единый государственный квалификационный экзамен юриста сдали 53 студента, что составляет 35% от общего числа сдававших, сообщили в Министерстве юстиции.

Всего экзамен сдавал 151 студент из шести вузов — Бизнес-школы «Turība», Даугавпилсского университета, Латвийского университета, Рижского технического университета, Резекненской академии и Рижского университета имени Страдыня.

Из 98 студентов, не сдавших экзамен, 28 проходили его впервые, а 70 — повторно.

Результаты экзамена можно обжаловать в течение одного месяца.

Испытания по различным отраслям права проходили с 13 по 27 января.

Экзамен включал проверку знаний в пяти областях: международное и европейское право, теория и философия права и история права Латвии, уголовное и уголовно-процессуальное право, гражданское и гражданско-процессуальное право и коммерческое право, а также конституционное, административное и административно-процессуальное право.

Следующий государственный единый профессиональный квалификационный экзамен юриста запланирован на летнюю сессию.

В прошлом учебном году в зимней и летней сессиях экзамен в общей сложности сдавали 302 студента, из которых его успешно прошли 98.