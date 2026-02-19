Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Государственный единый квалификационный экзамен сдали лишь 35% будущих юристов 0 1198

Наша Латвия
Дата публикации: 19.02.2026
LETA
Изображение к статье: Государственный единый квалификационный экзамен сдали лишь 35% будущих юристов

В этом году в зимней сессии единый государственный квалификационный экзамен юриста сдали 53 студента, что составляет 35% от общего числа сдававших, сообщили в Министерстве юстиции.

Всего экзамен сдавал 151 студент из шести вузов — Бизнес-школы «Turība», Даугавпилсского университета, Латвийского университета, Рижского технического университета, Резекненской академии и Рижского университета имени Страдыня.

Из 98 студентов, не сдавших экзамен, 28 проходили его впервые, а 70 — повторно.

Результаты экзамена можно обжаловать в течение одного месяца.

Испытания по различным отраслям права проходили с 13 по 27 января.

Экзамен включал проверку знаний в пяти областях: международное и европейское право, теория и философия права и история права Латвии, уголовное и уголовно-процессуальное право, гражданское и гражданско-процессуальное право и коммерческое право, а также конституционное, административное и административно-процессуальное право.

Следующий государственный единый профессиональный квалификационный экзамен юриста запланирован на летнюю сессию.

В прошлом учебном году в зимней и летней сессиях экзамен в общей сложности сдавали 302 студента, из которых его успешно прошли 98.

Читайте нас также:
#образование #студенты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как в этом году подать годовую декларацию о доходах? Разъясняет гендиректор СГД
Изображение к статье: «Здравоохранение в Латвии доведено до какой-то новой низшей точки!»
Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
2
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео