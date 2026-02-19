В начале недели еще сохранятся холодные ночи, во второй половине недели на территорию Латвии постепенно переместится более теплая воздушная масса, и температура воздуха значительно повысится.

В ближайшие ночи воздух на востоке страны будет не холоднее -10, -14 градусов, а к концу недели и в начале следующей недели на всей территории страны ожидается оттепель.

Как сообщают синоптики, в ближайшие дни погода станет более динамичной: во многих районах Латвии ожидаются осадки, сначала в виде снега, а по мере прогревания воздуха переходящие в мокрый снег и дождь. В отдельные дни на побережье будет дуть порывистый ветер.

В пятницу будет облачно, временами с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой снег, день пройдет без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит -9, -14 градусов, на побережье теплее, днем потеплеет до -2, -7 градусов, на западе до +1, -2 градуса.

В субботу небо местами прояснится, но с середины дня облака принесут снег и мокрый снег в западные и центральные районы. Со второй половины ночи будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер, усиливающийся на побережье до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -6, -11 градусов, в Курземе и на побережье -2, -6 градусов, днем -1, -4 градуса.

В воскресенье облака полностью закроют небо, и по Латвии пройдет обширная зона осадков - преимущественно снег ночью, переходящий в мокрый снег и дождь днем. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер. С постепенным приходом более теплой воздушной массы ночная температура составит -1, -6 градусов, а днем будет +1, +3 градуса.

В начале последней недели февраля тоже будет достаточно тепло, местами столбик термометра будет колебаться около нуля, но в отдельные дни, особенно в темное время суток, будет сохраняться минусовая температура. Временами ожидаются осадки в виде мокрого снега или дождя.