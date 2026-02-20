Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Еле узнали»: звезда «Интернов» Светлана Пермякова показала, как выглядит после резкого похудения 0 1055

Люблю!
Дата публикации: 20.02.2026
womanhit
Изображение к статье: «Еле узнали»: звезда «Интернов» Светлана Пермякова показала, как выглядит после резкого похудения
ФОТО: Instagram

Светлана Пермякова встревожила своим видом в день рождения. Праздник артистка проводит не за накрытым столом, а на работе.

Звезда сериала «Интерны» поделилась честными фото в день своего рождения. 17 февраля знаменитой «Любе» из «Интернов» исполнилось 54 года. И возраст совершенно не страшит артистку.

Напротив, она наслаждается своей зрелостью, особенной красотой, которая в полной мере раскрылась только сейчас. Ну и, конечно, гордится результатами своего феноменального похудения. Из пышки Светлана Пермякова превратилась в миниатюрную стройную леди, которая даст фору более молодым коллегам.

«Утро. Солнце. Кофе. И я — без макияжа, настоящая, живая, счастливая. Сегодня гастроли в Череповце... и сегодня мне 54. Люблю каждую свою морщинку — в них мои роли, дороги, смех, слезы и жизнь. Спасибо всем за поздравления, за тепло, за любовь — вы делаете мои дни по-настоящему светлыми», — подписала экс-кавээнщица снимки.

ermjakova.jpg

Фото: соцсети.

Поклонники бурно отреагировали на фото цветущей любимицы. Но некоторые, помимо поздравлений, оставили не слишком хвалебные комментарии в адрес Светланы. «Другой человек», «Ого, как похудела», «Мне кажется, вы очень похудели», — беспокоятся фолловеры. Однако Пермякова давно выработала иммунитет к паникерам в Сети. Она уверяет, что сбрасывает вес под контролем врача и отлично себя чувствует в новом теле.

Читайте нас также:
#звезды #социальные сети #похудение #сериалы #знаменитости #кинематограф #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Изображение к статье: Жир исчезает на глазах: простой проверенный способ вернёт кухне чистоту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
2
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео