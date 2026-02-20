Светлана Пермякова встревожила своим видом в день рождения. Праздник артистка проводит не за накрытым столом, а на работе.

Звезда сериала «Интерны» поделилась честными фото в день своего рождения. 17 февраля знаменитой «Любе» из «Интернов» исполнилось 54 года. И возраст совершенно не страшит артистку.

Напротив, она наслаждается своей зрелостью, особенной красотой, которая в полной мере раскрылась только сейчас. Ну и, конечно, гордится результатами своего феноменального похудения. Из пышки Светлана Пермякова превратилась в миниатюрную стройную леди, которая даст фору более молодым коллегам.

«Утро. Солнце. Кофе. И я — без макияжа, настоящая, живая, счастливая. Сегодня гастроли в Череповце... и сегодня мне 54. Люблю каждую свою морщинку — в них мои роли, дороги, смех, слезы и жизнь. Спасибо всем за поздравления, за тепло, за любовь — вы делаете мои дни по-настоящему светлыми», — подписала экс-кавээнщица снимки.

Фото: соцсети.

Поклонники бурно отреагировали на фото цветущей любимицы. Но некоторые, помимо поздравлений, оставили не слишком хвалебные комментарии в адрес Светланы. «Другой человек», «Ого, как похудела», «Мне кажется, вы очень похудели», — беспокоятся фолловеры. Однако Пермякова давно выработала иммунитет к паникерам в Сети. Она уверяет, что сбрасывает вес под контролем врача и отлично себя чувствует в новом теле.